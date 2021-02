Tellaroli: "Ponte e rotatoria tra via di Santo Stefano e Braccianese presso Anguillara" - Terzo Binario News

Il progetto è relativo al raddoppio della ferrovia Cesano – Vigna di Valle

“Sul sito del Ministero dell’ambiente, è stato pubblicato il progetto del raddoppio della ferrovia da Cesano a Vigna di Valle, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle nel Governo Conte 1, come richiesto anche da noi.

Dando una veloce lettura, possiamo appurare che l’attuale passaggio a livello su via di Santo Stefano, sarà sostituito da un ponte (la ferrovia passerà in quel tratto in trincea).

Contestualmente ai lavori verrà realizzata una rotatoria all’incrocio tra via di Santo Stefano e la Braccianese.

Al seguente link è possibile consultare il progetto completo https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7745/11237?pagina=1&fbclid=IwAR1mPF5F3eCSSUvYQ7YgVZSCR5vmYz0AQNfjVELg8Ut8h_rH6OUCKfHxwWc

Marco Tellaroli