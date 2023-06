Tedesco risponde al M5s Civitavecchia: “L’ultima volta che qualcuno è stato messo all'angolo, è stato con la loro Amministrazione” • Terzo Binario News

“La doverosa premessa è che in Giunta si portano proposte di delibera, secondo una non casuale terminologia, e che gli Assessori le discutono.

Poi, è vero che de minimis non curat praetor, tuttavia mi vedo costretto a rispondere, non fosse altro che per una preoccupazione: non è che qualche esponente dei 5 stelle è rimasto cementato dentro ai solai di Palazzo del Pincio quando abbiamo dovuto riparare l’ala che era crollata, per una delle tante emergenze che loro hanno lasciato?

Se ce lo dicono lo tiriamo fuori, anche perché la “ricostruzione” poi affidata al comunicato su presunti assessori messi all’angolo farebbe pensare ad uno stato confusionale preoccupante…

Il guaio dei 5 stelle è proprio quello che noi stiamo mettendo mano, atto dopo atto, ai disastri che hanno combinato.

Ci siamo riusciti con l’Outlet a Fiumaretta, cancellato e trasformato nello storico accordo Italcementi. Ci siamo riusciti con il riassetto di CSP, il cui futuro era stato minato dalla scelta scellerata del porta a porta lanciato letteralmente al buio, nell’ultima settimana di amministrazione Cozzolino.

Ci siamo riusciti con la terrazza Guglielmi (immaginata off limits per i disabili), con le luci alla Marina, con la videosorveglianza che non ci vedeva di notte, l’Osservatorio ambientale, il servizio idrico abbandonato, Borgata Aurelia ignorata e per tanti altri aspetti che non sto ad elencare.

Ci auguriamo di riuscirci anche per la Convenzione che ha messo il Comune nelle condizioni di dover “risarcire” Enel rischiando il dissesto finanziario e ci riusciremo, tornando al punto, anche per i Piani integrati che la Giunta Cozzolino ha cancellato nel suo ultimo mese di vita, ipotecando in negativo il futuro della città.

Un atto al quale stiamo lavorando, come a tanti altri dossier, con un normale confronto, attento alle valutazioni tecniche e al bene della città. I 5 stelle stiano perciò sereni, mettere all’angolo qualcuno non è nel nostro stile: l’ultima volta che è successo, risale alla loro Amministrazione. I muri parlano anche a noi, ma a noi la raccontano giusta…”. Così il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.