Teatro per ragazzi alla Cittadella della Musica, a Civitavecchia domenica ci si diverte con Area52 • Terzo Binario News

Comune di Civitavecchia e ATCL, Circuito Multidisciplinare del Laziosostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio,con il consueto supporto della Fondazione Ca.Ri.Civ., presenta per la rassegna di Teatro Ragazzi alla Cittadella della Musicanella Sala Morricone, domenica 7 dicembre alle ore 17.30, Area52, spettacolo per theremin, loopstation e pupazzi alieni,consulenze registiche diValeria Sacco,Emanuele Avallone,André Casaca, musiche originali eseguite dal vivo daEmanuela Belmonte,con La Compagnia della Settimana Dopo.

Uno spettacolo di clown teatrale che mescola musica dal vivo eseguita con clarinetto, voce, loopstation e theremin, manipolazione di oggetti e teatro di figura. Un oggetto non identificato, probabilmente di origine aliena, è caduto nottetempo dal cielo. Una scienziata americana della Naso viene inviata sul luogo dell’impatto per esaminarlo con sofisticatissime apparecchiature. Si tratta di un messaggio inviato da popolazioni extraterrestri? Cosa vorranno dire all’umanità? Un serissimo, fantascientifico gioco che porta gli spettatori in un universo popolato da alieni verdi e navicelle spaziali di carta argentata, un divertente film di science fiction completamente homemade.

Età consigliata: 5+

BIGLIETTI

Tariffa unica: 8 euro

La biglietteria del Teatro Traiano (Corso Centocelle 1 – Civitavecchia) è aperta dal martedì al sabato negli orari: 9 – 13 / 15 – 19.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Traiano fino alle ore 16:30 del giorno di spettacolo.

Biglietti disponibili anche su TicketOne.

Cittadella della Musica

Via Gabriele D’Annunzio, 2, Civitavecchia RM

0766 679621

cultura@comune.civitavecchia.rm.it

www.atcllazio.it