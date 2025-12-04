Per la Futsal Civitavecchia secondo posto e arrivi dal mercato • Terzo Binario News

Futsal Civitavecchia sulla cresta dell’onda, in campo e sul mercato. Nell’ultima sfida giocata – occasionalmente – al PalaInsolera di Civitavecchia, i nerazzurri hanno avuto ragione della Roma Calcio a 5, che peraltro fra poco sarà di stanza al palaSorbo di Ladispoli, per 3-2 nell’ottava giornata del girone E di serie B. E intanto è approdato a Civitavecchia il mancino Nicolò Riccitelli.

Classe 2000, il giocatore ha vestito i colori della Lazio Sud Academy in C1 ma soprattutto vanta un passato importante di A2 con le maglie di Eur C5 e History Roma 3Z. Di lui si parla come giocatore dinamico, a propensione offensiva capace di saltare l’uomo.

Di fatto, l’alter ego di Matteo Tiberi che, alla ricerca di maggiore spazio, ha preferito accasarsi in C2 a Campo dell’Oro. La presenza di Riccitelli permette a Vincenzo Di Gabriele di ruotare maggiormente gli uomini, visto che nell’ultimo periodo – forse anche per l’assenza di capitan Jacopo Santomassimo e Lorenzo Piertantozzi – la rosa è sembrata un po’ corta specie sui giocatori da impiegare sulle fasce.

Intanto zitta zitta, la squadra nerazzurra continua a mietere successi che la consolidano al secondo posto in classifica per giunta contro avversari di valore come la Roma C5. Contro i giallorossi, l’1-0 è stato di Morra, che ha sfruttato la ripartenza di Cavedal. Pareggio ospite e 2-1 firmato stavolta da Terzini, abile a insaccare dopo una deviazione seguita a un tiro di Lopez. Nella ripresa tris di Di Eugenio, dopo un lungo possesso di palla e svariati tentativi. L’autogol di Cavedal riapre la sfida che alla fine si conclude comunque 3-2. Da sottolineare, ma è ormai una costante, la prestazione del portiere Simone Schiavi, che dopo i due gol segnati, è tornato al suo compito primario ovvero quello di parare, facendolo egregiamente specie nel finale con i romani in pressione. I commenti dei giocatori: «Bella vittoria – afferma Terzini – niente affatto facile perché loro sono una bella squadra ma l’avevamo preparata bene in settimana. Speriamo di poter aspirare a qualcosa di più di una semplice salvezza». Matteo Proietti evidenzia come «non si è mai pensato che fosse facile vincere anche perché rimaneggiati, ma lo spirito di gruppo ci ha dato una grossa mano. Dobbiamo raggiungere la quota salvezza quindi bisogna fare punti. Poi semmai alzeremo l’asticella».

In classifica, la Futsal come detto è seconda con 19 punti, una lunghezza in meno dell’Ardea e con un punto in più del Castel Fontana. Domani trasferta in casa del Real Ciampino, dove sarà presente il nuovo acquisto Riccitelli.