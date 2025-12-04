"Rompere il silenzio", partecipato l'incontro della Fidapa Civitavecchia con gli studenti degli istituti Stendhal e Calamatta • Terzo Binario News

Sono i giovani a “Rompere il Silenzio”: Il successo dell’incontro formativo di Fidapa-BPW Italy Civitavecchia.

Si è tenuto con grande successo e partecipazione il 3 dicembre l’importante incontro formativo “Rompere il Silenzio: Educare al Rispetto e alla Legalità”, organizzato dalla Sezione Fidapa-BPW Italy di Civitavecchia, presidente Dott.ssa Paola Rita Stella, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e dell’A.I.G.A. sezione di Civitavecchia.

L’evento, ospitato nell’aula magna dell’I.I.S. Stendhal – L. Calamatta, in via della Polveriera 28, ha coinvolto numerosi studenti delle scuole secondarie di secondo grado, fornendo loro strumenti critici e di sensibilizzazione per la prevenzione della violenza di genere, affrontata sia dal punto di vista legale che psicologico.

I Momenti Salienti dell’Incontro

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Prof.ssa Giovannina Corvaia, della Vice Presidente Fidapa-BPW Italy Dott.ssa Gabriella Sarracco, della Tesoriera Distretto Centro Fidapa-BPW Italy Dott.ssa Maria Cristina Ciaffi e dalla Presidente dell’ordine degli Avvocati di Civitavecchia Mary Dominici, le quali unite hanno sottolineato l’importanza cruciale della formazione nelle scuole su questi temi.

La metodologia dell’incontro ha visto l’alternarsi di interventi specialistici.

Le Prof.sse Pia Chiappetta e Antonietta Schioppa, referenti del progetto di “Cittadinanza consapevole”, hanno introdotto la necessità di una partecipazione attiva e informata.

Per l’Area Legale, l’Avv. Laura Carlevaro ha affrontato il tema “La Legalità e le Tutele”, chiarendo agli studenti i diritti e i meccanismi di protezione offerti dall’ordinamento.

Per l’Area Psicologica, la Dott.ssa Alessandra Matiz ha trattato “Riconoscere i Segnali: Le dinamiche della violenza”, offrendo spunti fondamentali per identificare e affrontare situazioni di rischio.

La mattinata ha visto gli studenti assoluti protagonisti. “La rottura del Silenzio” si è trasformata in una vera e propria espressione di impegno e sensibilità, con i ragazzi che hanno portato in scena i loro contributi artistici: attraverso canti e rappresentazioni da loro stessi ideati e realizzati, hanno affrontato con coraggio e profondità questo delicato tema, dimostrando la volontà di essere parte attiva nel cambiamento culturale.

L’evento è stato impreziosito dalla partecipazione speciale e professionale di Iolanda Zanfrisco e di Piergiuseppe Agozzino della Compagnia Teatrale Anta & Go! APS di Civitavecchia, che hanno contribuito a veicolare il messaggio con l’efficacia del linguaggio artistico.

La Sezione Fidapa-BPW Italy di Civitavecchia esprime soddisfazione per l’esito dell’iniziativa, ribadendo il proprio impegno a sostegno della formazione di una società più equa e rispettosa.