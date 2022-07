Teatro, i "Rumors" del Laboratorio "Yolanda Boys" divertono il pubblico di Allumiere • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

“Chiacchiere, inciuci e altri misfatti”… In una parola, e all’inglese: “Rumors”. Quelli portati in scena ad Allumiere martedì sera dal Laboratorio teatrale “Yolanda Boys”, della compagnia civitavecchiese “Anta&Go!”.

La filodrammatica, creata e diretta da Iolanda Zanfrisco, ha proposto sul palco nel giardino del Cral, alle spalle del palazzo Camerale, una versione rivisitata della commedia degli equivoci di Neil Simon del 1988 che originariamente era ambientata in una lussuosa casa della upper class di New York, con i personaggi che si rimbalzano battute a raffica, fraintendimenti e pettegolezzi.

Quella rielaborata dalla Zanfrisco, regista oltre che attrice, è diventato un giallo comico in due atti ambientato in una villa romana, con i personaggi – avvocati, politico, star della tv, psicologa, casalinga modaiola, influencer e poliziotti – parlano con cadenze dialettali, dal napoletano all’allumierasco. E con riferimenti tutti all’italiana.

Il pubblico allumierasco si è divertito molto ed ha apprezzato la bravura degli attori, l’originalità dei costumi, sempre a cura della Zanfrisco, e la essenziale ma efficace scenografia di Ugo De Chiara che per allestirla ha lavorato ore sotto il sole cocente.

Iolanda Zanfrisco, a sinistra, con Nicoletta De Paolis

Iolanda Zanfrisco ha ringraziato tutti suoi attori e il resto dello staff che si sono rimessi in gioco con difficoltà dopo un anno alle prese con il Covid e, soprattutto, si è detta molto grata al neo sindaco Luigi Landi – seduto in prima fila – per aver voluto lo spettacolo ad Allumiere.

Ecco i personaggi e gli interpreti: Cristina Germani (Cecilia Bidolli), Riccardo Germani (Alessio De Luca),Clara Gazzolo (Eleonora Medici), Leonardo Gazzolo (Mattia Calefati, pure aiuto regista), Cocca Cosacco (Iolanda Zanfrisco), Chicca Cosacco (Nicoletta De Paolis), Carolina Noviello

(Rossella Nocerino), Gerardo Noviello (Francesco Martella), ispettore Ginetto Pistola (Alessandro Sestili), appuntato Candida Lorusso (Marina Merli), Moira Cacace voce fuori campo (Sarah Vela). Assistente Tecnico Patrizia Ines Rilievi.