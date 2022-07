Domani al Museo d'Allumiere la mostra a cura di Simona Sarti • Terzo Binario News

Alle 18 l’inauguazione, con performance musicali. Espongono nove artisti

Giovedì 28 luglio, presso il Salone d’ingresso del Museo Civico di Allumiere, sarà esposta la mostra “𝐒𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐋𝐈𝐍𝐄𝐀”. Alle ore 18 ci sarà l’inaugurazione.

L’esposizione, nasce dall’idea dell’artista Artista e Direttrice Artistica 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗿𝘁𝗶, ideatrice di centinaia tra mostre, installazioni e rassegne in grado di creare una sincronia tra le diverse discipline, partecipa a Biennali in Italia ed all’estero.

Nella foto grande, una sua performance artistica in occasione di Tolfarte. La Sarti ha anche ideato una installazione appositamente per il Festival Tolfa Jazz appena concluso.

Segue una ricerca sulla espressione artistica con l’utilizzo di molteplici materiali e tecniche. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private, presente su pubblicazioni, riviste, e testi sull’arte contemporanea, ha scritto commenti critici di presentazione di artisti e di esposizioni e rubriche sull’arte.

Nell’anno 2007 le viene insignito dall’Istituto per le relazioni Diplomatiche il titolo Honoris Causa in “Bachelor of Arts”. Nel 2015 è stata premiata con la Nike di Samotracia. Il 7 febbraio 2020, presso il Consiglio Regionale del Lazio, il Comitato del Gran Premio Internazionale di Venezia del Leone d’Oro che dal 1947 premia le arti e l’imprenditoria, gli ha consegnato la prestigiosa pergamena – RICONOSCIMENTO SPECIALE SPECIALE PER MERITI ARTISTICI.

Rilascia interviste televisive, radiofoniche e per giornali. Ha esposto con mostre collettive e personali in Italia ed all’Estero. Su di lei hanno scritto numerosi critici. Alcune delle sue esposizioni del 2009: “In Cammino”, istallazione di migliaia di scarpe sul greto del Tevere, I fogli dei Diritti (esposizione all’interno dell’aula del Senato di Roma, Performance all’intero della manifestazione mille artisti a Palazzo Cesano Maderno. Parla della sua arte come qualcosa che porta oltre lo spazio, in quanto sostiene che il tempo e lo spazio siano dimensionalità che l’artista può dilatare.