Teatro, al Traiano di Civitavecchia standing ovation per il musical "Chiara di Dio" • Terzo Binario News

Standing ovation per la compagnia teatrale RDL che ieri sera al Teatro Traiano di Civitavecchia si è resa interprete di un commovente e coinvolgente “Chiara di Dio “ il musical, alla presenza di un folto pubblico e autorità cittadine e rappresentanti del mondo ecclesiastico.

A quasi vent’anni dal suo debutto, l’amato spettacolo sulla vita della Santa di Assisi accanto a San Francesco ha richiamato nella città laziale un pubblico proveniente da ogni parte d’Italia (Campania, Liguria, Emilia Romagna, Puglia) ed anche dall’estero persino dalla Finlandia.

“Chiara di Dio” il musical, scritto e diretto da Carlo Tedeschi, debuttava al Liryck Theatre di Assisi nel 2004; poi rappresentazioni nei maggiori teatri italiani, tournée in Italia, toccando Sicilia, Sardegna, Puglia, Piemonte, Emilia Romagna e poi in Umbria per 10 anni al teatro Metastasio di Assisi, all’estero, financo in Germania. “Chiara di Dio” ora è tornata in scena, con un nuovo riallestimento, con la compagnia teatrale RDL e la regia di Carlo Tedeschi e le musiche di Stefano Natale e Andrea Tosi. Coreografie Gianluca Raponi.

Lo spettacolo è una produzione del Teatro Leo Amici – Lago di Montecolombo Rimini- in collaborazione con la compagnia RDL.

Questi gli interpreti di Chiara di Dio, riallestimento 2023

San Francesco: Francesco Troilo di Carlo

Chiara morente: Annamaria Bianchini

Chiara adulta: Monia Sclano

Chiara adolescente: Sara Paganelli

Chiara bambina: Adele Boccalini

Anima di Chiara: Giada Mecozzi

Suor Agnese: Veronica Rossini

Suor Filippa: Leri Benedetti

Suor Anastasia: Giuliani Miriam

Suor Amata: Fattori Greta

Suor Benvenuta: Mecozzi Giada

Suor Cristiana: Atzeni Chiara

Buona di Guelfuccio: Lopez Maria de Jesus

Frate Angelo: Passaro Carmine

Frate Leone: Mecozzi Matteo

Frate Ginepro: Gacioppo Raffaele

Frate Masseo: Occhipinti Mirko

Frate Elia: Fronduti Alex

Madonna: Maya Manenti

Oste: Mecozzi Matteo

Avventore: Occhipinti Mirko , Ortolana, mamma di Chiara: Albatea Internull