Teatro, al Traiano di Civitavecchia in cartellone 10 spettacoli di qualità: si comincia il 14 ottobre • Terzo Binario News

Drammaturgia contemporanea, spettacoli tratti da grandi classici della letteratura e adattamenti da film che hanno lasciato un segno nella storia del cinema, musical e uno spettacolo omaggio al celebre quartetto della televisione italiana dagli anni ’40: il Quartetto Cetra – sono questi gli ingredienti di una stagione teatrale che

saprà appassionare e divertire il pubblico con 10 serate al Teatro Traiano ognuna diversa e stimolante, grazie alla storica collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio e al contributo della Fondazione Cassa di

Risparmio di Civitavecchia.

Si inizia il 14 e 15 ottobre con il debutto nazionale di TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL’AZZURRO MARE D’AGOSTO di Lina Wertmüller, una delle maggiori registe del cinema italiano autrice che ha profondamente segnato la cultura e l’immaginario del nostro Paese. Protagonisti del testo

scritto da Lina Wertmüller in collaborazione con Valerio Ruiz, sono Giuseppe Zeno ed Euridice Axen, diretti da Marcello Cotugno che racconta «Travolti… è un racconto d’amore e di lotta di classe e, anche se il terreno di conflitto dei due personaggi ha subito degli slittamenti dal 1974 a oggi, la crepa che li divide

resta insanabile: una destinata ad andare avanti per la propria strada di privilegio, l’altro destinato ad essere lasciato indietro».

Il 4 e 5 novembre in CETRA… UNA VOLTA la musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra sono riproposti da tre interpreti eccezionali che costituiscono un concentrato esplosivo di bravura, simpatia, bel canto e trascinano il pubblico nell’epoca splendente dei grandi varietà televisivi. Per questo ancora una volta si sono riuniti i Favete Linguis, il trio vocale composto

da Stefano Fresi (foto sotto), Toni Fornari ed Emanuela Fresi.

IL PADRE DELLA SPOSA di Caroline Francke, un classico del teatro brillante che poi ha riscosso un grande successo nelle diverse versioni cinematografiche, racconta di un padre diviso tra il sentimento di gelosia per la figlia e la voglia di vederla felice mentre infuriano i preparativi frenetici del matrimonio.

Protagonisti sono Gianfranco Iannuzzo e Barbara De Rossi (foto sotto), carismatici e divertenti nel ruolo dei genitori, e Martina Difonte in quello della sposa, con la sapiente regia di Gianluca Guidi in scena l’11 e 12 novembre.

1984 dello scrittore inglese George Orwell, uno dei più famosi romanzi di fantapolitica pubblicato nel 1949, è una satira degli abusi dei regimi dittatoriali. Siamo in un mondo diviso in tre superstati in guerra fra loro. Tra questi, l’Oceania è governata dal Grande Fratello, dove niente, apparentemente, è proibito, tranne

pensare. Una storia d’amore nata in questo contesto porterà i due protagonisti sull’orlo del baratro. Nel nuovo adattamento di Robert Icke e Duncan Macmillan, sono in scena il 9 e 10 dicembre Giancarlo Commare, Violante Placido e Ninni Bruschetta diretti da Giancarlo Nicoletti.



Marsha Norman firma un testo insieme struggente e tragicomico che va a scandagliare il difficile rapporto madre – figlia e un insopportabile mal di vivere. BUONANOTTE, MAMMA è un racconto concentrato in una sola serata con due attrici d’eccezione, Marina Confalone e Mariangela D’Abbraccio con la regia di

Francesco Tavassi al Teatro Traiano il 27 e 28 gennaio.

LA STRANA COPPIA è uno dei testi più famosi di Neil Simon da cui fu tratto l’indimenticabile film con Jack Lemmon e Walter Matthau. Felix e Oscar, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento a New York. Questo incontro – scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gag garantendo sicuro divertimento nella versione teatrale proposta e interpretata da l’“inedita” coppia Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia il 10 e 11 febbraio.

Da un singolare, ma scientifico test sulle affinità amorose prende spunto 28 MOTIVI PER INNAMORARSI, la divertente commedia di Jennifer Lane, che vede protagonisti un uomo ed una donna, già marito e moglie, ma non più assieme. I due protagonisti, Pino Quartullo e Roberta Giarrusso, si sottopongono alla vigilia del divorzio a 28 domande che rappresentano altrettanti motivi per i quali si sono

innamorati. Emozioni, risate, canzoni sono gli ingrediente dello spettacolo con l’adattamento e regia di Fabrizio Coniglio in programma il 17 e 18 febbraio.

Tratto dal film campione d’incassi di Eric Toledano e Olivier Nakache, QUASI AMICI con l’adattamento e regia di Alberto Ferrari, è la storia di un rapporto d’amicizia che supera le differenze sociali e culturali, in maniera giocosa e inaspettata, tra due uomini interpretati magistralmente da Massimo Ghini e Paolo

Ruffini. «Questi due uomini si incontrano per un caso e questo caso farà sì che diventino l’uno indispensabile alla vita dell’altro. Non lo sanno ma loro possiedono un dono che ognuno può donare all’altro: la leggerezza» racconta il regista. (2 e 3 marzo).



Rocco Papaleo in A PROPOSITO DI ROCCO il 16 e 17 marzo conduce il pubblico alla scoperta della sua grande passione per il teatro-canzone. Attore, autore, regista, showman, ma anche cantante e musicista: Papaleo coltiva e pratica abilmente da 25 anni il teatro-canzone conducendo lo spettacolo tra parole e

musica, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali.

Protagonista indiscusso della letteratura inglese di fine Ottocento, ispirato alla storica figura del Principe di Valacchia Vlad III, Dracula non solo rappresenta il vampiro per antonomasia ma è anche una delle maggiori incarnazioni del male: attrae e terrorizza, seduce e uccide. Dalla ricerca letteraria nasce VLAD DRACULA

il musical, uno spettacolo di Ario Avecone e Manuela Scotto Pagliara, con Christian Ginepro, Arianna, Giorgio Adamo, Marco Stabile, Beatrice Baldaccini il 6 e 7 aprile.

Orario spettacoli: sabato ore 21 / domenica ore 17

Rinnovo abbonamento dal 12 al 23 settembre

Rinnovo con cambio posto 26 e 27 settembre

Nuovi abbonamenti dal 28 settembre al 11 ottobre

Acquisto biglietti dal 12 ottobre

Abbonamento a turno fisso (10 spettacoli):

Turno A sabato – Turno B domenica

Poltronissima: euro 240,00

Poltrona: euro 220,00

Galleria: euro 190,00

Balconata: euro 140,00

Balconata U25: euro 30,00 (riduzione speciale studenti)

(Turno A sabato – Turno B domenica)

Biglietti:

intero ridotto

Poltronissima: euro 27,00 + 2,00 prev. euro 25,00 + 2,00 prev.

Poltrona: euro 25,00 + 2,00 prev. euro 23,00 + 2,00 prev.

Galleria: euro 22,00 + 1,50 prev. euro 20,00 + 1,50 prev.

Balconata: euro 18,00 + 1,50 prev. euro 16,00 + 1,50 prev.

Biglietto Cambio Turno: euro 5,00

TEATRO COMUNALE TRAIANO Corso Centocelle 1 – 00053 Civitavecchia

tel. 0766 370011

botteghino@teatrotraianocivitavecchia.it

www.teatrotraianocivitavecchia.it

www.atcllazio.it

botteghino: dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00

Apertura in caso di spettacolo: domenica e festivi 16.00 – 17.30