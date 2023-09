Comune, Fondazione Cariciv e ATCL Lazio presentano la nuova stagione teatrale del Traiano di Civitavecchia • Terzo Binario News

E’ stata appena presentata la nuova stagione del teatro comunale di Civitavecchia, il Traiano. E dai vari “attori” sono arrivate le consuete dichiarazioni.

A partire da quella del sindaco Ernesto Tedesco: “Come ogni anno, l’appuntamento con la nuova stagione teatrale rappresenta un’iniezione d’entusiasmo che saluto con gioia. Il Traiano, fiore all’occhiello delle iniziative culturali di Civitavecchia e del suo comprensorio, offrirà anche questa volta un calendario di spettacoli di grande livello, concepito per soddisfare tutte le sensibilità degli spettatori, dagli abbonati agli occasionali fino ai neofiti che per la prima volta si avvicinano a questa magnifica espressione artistica. Siamo particolarmente orgogliosi della storica collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e Atcl, che nel Teatro Traiano ha creato negli anni un’alchimia perfetta con il pubblico che non manca mai di premiare la qualità, tra alta cultura e intrattenimento leggero. Il mio ringraziamento e il mio augurio vanno a tutti quelli che, dalla prima linea del palcoscenico al classico “dietro le quinte” dell’organizzazione, ci doneranno un’altra bellissima stagione”.

Ecco il commento di Simona Galizia, Assessore alla Cultura: “Una lunga stagione da passare assieme, all’insegna dell’emozione e dell’arte, della riflessione e del divertimento. È quella che andiamo a vivere assieme, con il gusto di riattraversare le porte di quel Traiano che tutti i civitavecchiesi possono considerare una seconda casa. La proposta messa in campo assieme ad ATCL va incontro a tutti i gusti, nella consapevolezza che consolidare il feeling con il pubblico significa anche saper proporre alcune novità, intercettando chi il teatro

l’aveva un po’ perso di vista: ecco che ampio è il numero di spettacoli alla prima stagione cui abbonati e spettatori paganti potranno assistere. Prezioso è come sempre il sostegno che la Fondazione Cariciv sa dare alla spinta culturale in questa città, così come l’appoggio delle professionalità che nel corso degli anni la

struttura di corso Centocelle ha saputo formare. Non a caso il Traiano è il luogo della cultura migliore che abbiamo”.

Gabriella Sarracco, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, punta l’attenzione sulla cultura: “Che è il cuore pulsante di una comunità e il teatro rappresenta uno dei suoi tesori più preziosi. Il Teatro Traiano in particolare è una vera e propria perla incastonata nel cuore di Civitavecchia. La sua storia è anche la storia della città ed è legatissima alla Fondazione Cariciv, che ne ha curato la rinascita dopo la ristrutturazione. È un luogo che incarna la storia, l’arte e la cultura di Civitavecchia, un testamento alla ricchezza del nostro passato e alla vitalità del nostro presente. La cultura è il collante che tiene insieme una comunità, e il teatro è una delle forme d’arte più potenti per nutrire l’anima di una città. Il Teatro Traiano offre infatti a Civitavecchia l’opportunità di esplorare le molteplici sfaccettature dell’arte, di condividere emozioni, storie e riflessioni. Dai drammi ai saggi di danza, dai concerti alla commedia. Il teatro è comunità e condivisione con un tocco di sociale che da sempre non abbandona questo palco. È un luogo in cui il passato si fonde con il presente, dove le generazioni si incontrano per scoprire la bellezza della creatività cittadina e nazionale. Come Fondazione Cariciv non abbiamo fatto altro che curare e coltivare il più possibile questo spazio, non abbandonandolo mai, neanche nelle ore più dure. In un mondo sempre più frenetico e tecnologico, la cultura e il teatro ci ricordano la nostra umanità e ci tengono connessi alle radici della nostra identità. Il Teatro Traiano di Civitavecchia e la Fondazione Cariciv sono custodi di questa eredità, e insieme continueranno a illuminare il cammino della nostra comunità”.

Luca Fornari, Amministratore delegato ATCL, fornisce l’opinione di chi materialmente da anni ormai cuce insieme il cartellone del Traiano: “ATCL, Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio è il Circuito regionale multidisciplinare dello spettacolo dal vivo, che svolge da quarant’anni un’attività di sostegno e coordinamento delle attività di spettacolo e culturali a favore e di concerto con i Comuni soci e la città di Civitavecchia ne è un socio

storico. Quella del Teatro Traiano è la più importante Stagione in Abbonamento nella Regione Lazio al di fuori di Roma ed anche quest’anno presentiamo al pubblico un programma teatrale di grande richiamo, con grandi interpreti della scena italiana. Il teatro non è solo un rito o un’abitudine che si rinnova di sera in sera da millenni. Il teatro è soprattutto occasione di crescita culturale di una collettività, un momento di incontro, di condivisione, di riflessione, di suggestione, strumento per interpretare il vivere contemporaneo. Il ringraziamento di ATCL va come sempre al Comune di Civitavecchia con il personale che permette il funzionamento del Teatro, alla Regione Lazio che finanzia le attività, agli artisti programmati ma soprattutto al pubblico, che rende possibile tutto questo e che sono certo saprà rispondere, come sempre, con passione e affetto”.