Successo per la XII Edizione di "Terme in Fiore" a Civitavecchia • Terzo Binario News

Le Terme di Traiano hanno fatto da cornice alla XII edizione di “Terme in Fiore” in

un week end caldo di fine estate e ricco di bellezza, di cultura e di storia.

Organizzata dalla Pro Loco cittadina e da Orion Labs s.r.l.s, in collaborazione con

Clorofilla Magazine e la Sezione Fidapa BPW Italy di Civitavecchia, la manifestazione ha potuto vantare i numerosi patrocini morali della Camera dei Deputati, del Consiglio Regionale del Lazio, del Comune di Santa Marinella, della Fondazione Ca.Ri.Civ. e di Unindustria Civitavecchia e di tanti partner, come il Comune di Civitavecchia, il Comando della Polizia Locale e CSP, nonché numerosi amici della manifestazione.

Ben 48 gli espositori venuti da tutta Italia, e non solo che con la loro professionalità e disponibilità hanno dispensato suggerimenti e consigli ai 3.680 visitatori provenienti dal Lazio, dalla Toscana e dalla vicina Umbria, interessati all’esposizione e alle altre attività proposte nella ricca programmazione dell’evento.

Grande la partecipazione ai laboratori didattici e creativi ideati dall’Orto Botanico

Angelo Rambelli e dall’Archeologa Francesca Regina con originali laboratori

esperienziali e di Teacher Julia e Teacher Ambra della Wild Daisy destinati ai più

piccoli, che con divertimento hanno potuto scoprire il mondo dei fiori e delle piante.

Anche gli adulti hanno partecipato alle lezioni di yoga proposte da Silvia Feliciani vivendo così una esperienza unica a contatto con la natura.

Per l’intero week end infine è stata diffusa la musica a 432 hz composta per l’occasione dal Maestro Amerigo Cascianelli.

Numerosi i visitatori che hanno colto anche l’occasione per un tour alle antiche rovine con Vittorio Tagliani Guida abilitata della Pro Loco di Civitavecchia.

Grande interesse inoltre per la conferenza dal titolo “Verde e salute –

biodiversità ed ecosistemi – Investire in biodiversità vuol dire investire in

salute” che si è svolta la domenica alle 17 a cura di Simona Gaudi, PhD (Istituto

Superiore di Sanità, Unità di Ecosistemi e Salute, Dipartimento di Ambiente e Salute) e di Patrizia Menegoni, PhD (ENEA – Laboratorio Biodiversità e Servizi Ecosistemi) Ricercatrice, naturalista, dottore di ricerca in Scienze Botaniche.

Davvero soddisfatti gli organizzatori per l’ottima riuscita dell’evento, che ringraziano l’Assessore regionale Fabrizio Ghera, le Consigliere Regionali Marietta Tidei ed Emanuela Mari e la Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. e del Consorzio del Polo Universitario di Civitavecchia Gabriella Sarracco, intervenuti al momento dell’inaugurazione della mostra.

Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, al Comando della Polizia Locale, a CSP Civitavecchia Servizi Pubblici e ai Volontari dell’Associazione Polizia Penitenziaria Sez. Civitavecchia per la fattiva collaborazione.

Un grazie speciale è dedicato agli espositori, che con professionalità, passione,

gentilezza e per l’eccellenza dei loro prodotti hanno reso possibili questi due giorni e al numeroso pubblico che ha risposto positivamente anche per questa edizione.

La Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi, ringrazia inoltre di cuore il

Consiglio Direttivo e gli infaticabili Volontari dell’Associazione per la fattiva collaborazione, utile alla riuscita dell’evento.

L’appuntamento per tutti è per l’edizione di primavera!