Teatro a Cerveteri, domenica c'è "Il piccolo principe" • Terzo Binario News

Pregevole appuntamento teatrale domenica 5 maggio a Cerveteri.

L’Associazione Margot Theatre porterà infatti in scena “Il Piccolo Principe”, uno spettacolo intramontabile per grandi e piccini, che non si stancano mai di stupirsi. Un viaggio di amicizia e scoperta, assolutamente da non perdere.

Lo spettacolo, che si svolgerà presso la sede di Margot Theatre, in Via Fratelli Soprani n.12 a Cerveteri, prevede il pagamento di un biglietto di ingresso. Merenda offerta dall’Associazione. Per info e prenotazioni: 3466226892