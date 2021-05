Team B-Mad Sbroccati oggi in gara a Talamone - Terzo Binario News

Ci siamo. Riccardo Bello e Samuele del Rio tagliano il traguardo della seconda tappa della gara nazionale di enduro mtb tenutasi a Carmignano domenica scorsa. Piccolo paese che ha visto partire 620 atleti italiani e stranieri.

In una delle gare più belle gli appassionati sono tornati sui tracciati ad incitare i piloti restituendo momenti da sogno ai ragazzi, provati da questo periodo storico.

Entrando nel merito dei risultati, il Presidente del Team B-Mad Sbroccati racconta di essere molto soddisfatto di Samuele e Riccardo, entrambi hanno portato a termine una gara molto impegnativa sotto ogni punto di vista.

Riccardo, dopo 5 ore passate a pedalare è riuscito a vincere i 1450 metri di dislivello in soli 35 km, confrontandosi nelle 5 prove speciali.

Invece Samuele, come previsto per la categoria Allievi, ha sostenuto la gara in forma ridotta, ha percorso 13 km con 500 metri di dislivello. Dopo 3 prove speciali ha portato a casa un 17esimo posto assoluto e 14esimo di categoria.

I ragazzi sono stanchi, ma già pronti per domenica 30 maggio per confrontarsi sui tracciati di Talamone nel circuito della “Maremma Wheels On Fire”.

Il Team dà il benvenuto a Marco Giordano che In questi giorni si è unito al Team nella categoria Juniores.

Il Presidente del Team invita tutti i ciclisti che vogliono condividere queste esperienze ad iscriversi al all’associazione.

Tutte le informazioni posso essere chieste al 3273682791 o info@mtbcivitavecchia.it.