Tartarughe marine a Ladispoli: una a riva per deporre le uova, l'altra trovata morta • Terzo Binario News

Sembra, ed è in effetti, la sintesi del ciclo della vita ovvero la nascita e la morte. L’esempio arriva da Ladispoli e riguarda le tartarughe marine.

Una di esse, come fatto sapere da Marevivo è stata trovata morta fra gli scogli probabilmente vittima di un’elica; un’altra è arrivata fino in spiaggia a deporre le uova nei pressi dello stabilimento Columbia . Poi, forse infastidita dalla presenza umana, ha preferito tornarsene in mare.

A dare la notizia del ritrovamento della carcassa della tartaruga fra gli scogli è Marevivo: “Una tartaruga marina Caretta Caretta è stata trovata morta sulla spiaggia di Ladispoli.

Il ritrovamento è avvenuto durante un’attività di monitoraggio durante il progetto @life_turtlenest , grazie all’impegno dei nostri volontari @marevivolazio

Proteggere le tartarughe come la Caretta caretta è sempre più urgente: le attività umane e la pressione antropica sulle aree costiere e sulle spiagge minaccia la loro sopravvivenza.

Ogni perdita è un triste campanello d’allarme”.