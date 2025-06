Cucciola da salvare da una vita in canile • Terzo Binario News

La vedo li metà fuori meta’ nascosta … non capisco se ride o è triste… mi dico è bruttina questa non uscirà mai da qui… ma fra tantissimi cuccioli tutti ammucchiati li nel box .. lei è l unica che mi ha colpito di piu di altri..l’unica che vorrei solo abbracciarla e stringerla forte… vorrei piu di altri riuscire a tirarla fuori… non perchè lei lo merita più di altri…ma perchè lei è quella che tra tutti avrà meno possibilità di essere scelta.. 3 mesi futura taglia medio abbondante. E probabilmente dienterà bellissima

Canile in provincia di Matera x info Elisabetta +39 347 561 8559