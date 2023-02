Tarquinia, una domenica tra archeologia, territorio e accoglienza • Terzo Binario News

“Archeologia, conoscenza del territorio ed accoglienza a Tarquinia: questi i 3 temi chiave che hanno caratterizzato la scorsa domenica 19 Febbraio.

Il Presidente del Consiglio dell’Università Agraria di Tarquinia, Maurizio Perinu, delegato alla cultura ed alla valorizzazione della Civita, ha infatti accolto l’Archeologo Dott. Edoardo Bruni ed Arzavena Palomba, organizzatori di una giornata interessante, istruttiva e di svago proprio presso la Civita.

Bruni e Palomba hanno commentato:

“Un luogo meraviglioso e magico al tempo stesso, l’Ara della Regina ci ha ospitati oggi.

Un’escursione differente conclusasi con una grigliata conviviale! Grazie per la fiducia che ci rinnovate ogni volta. Grazie a Maurizio Perinu , Delegato alla Civita, dell’Università Agraria di Tarquinia, che ci ha accolti alle porte di Tarchna, portando un affettuoso saluto”.

Si è trattato di una delle varie iniziative messe in campo dall’Ente di Via Garibaldi per far innamorare della Civita gruppi di interesse e studiosi, onde favorire lo sviluppo di progetti positivi nell’ottica della valorizzazione del luogo.”







