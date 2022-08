Tarquinia, ultimo "Aperijazz al tramonto" con il batterista Matteo Cidale • Terzo Binario News

Il viaggio musicale della rassegna “Aperijazz al tramonto” del ristorante Arcadia si concluderà il 7 agosto, alle 20,30, con il concerto del batterista Matteo Cidale.

Per l’occasione, sulla terrazza con vista mare di piazza Giuseppe Mazzini, nel centro storico di Tarquinia, Cidale si esibirà in trio.

Considerato una realtà del jazz italiano, il batterista nato a La Spezia ha suonato e collaborato con diversi musicisti di calibro nazionale e internazionale, da Scott Hamilton, Harry Allen, Flavio Boltro, Deborah J Carter, Peppe Servillo e molti altri. Ha vinto prestigiosi premi e ha partecipato a importanti festival fra i quali ”Pistoia Blues Festival”,”Musicastrada”,”Tuscia in Jazz”,”Light house Jazz”, ”Roma Gospel Festival”.

“Siamo molto soddisfatti per come sono andati i tre concerti – afferma Daniela Coletta, titolare del ristorante Arcadia -. La fusione tra musica e cibo ha avuto un riscontro molto positivo, con la partecipazione di un pubblico sempre numeroso. Ringrazio Francesco Pierotti, che ci ha guidato nel bellissimo mondo del jazz, proponendoci una line up di assoluta qualità”.

Per informazioni sul concerto è possibile chiamare allo 0766 855501 o al 348 2526330.