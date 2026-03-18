Tarquinia sconfitta, Ancona è Capitale italiana della Cultura 2028 • Terzo Binario News

Ancona è Capitale italiana della Cultura 2028.

Lo ha annunciato il ministro Giuli dopo che la commissione ha indicato la città all’unanimità giudicando il dossier presentato dal Comune ‘capace di coniugare identità e apertura internazionale, in una visione che prevede rigenerazione e inclusione’.

La strategia di investimento è stata ritenuta ‘coerente con un impatto significativo sul tessuto socio economico’ sottolineando ‘la dimensione europea e mediterranea’. Ancona ha avuto la meglio sulle altre finaliste: Anagni, Catania, Colle Val D’Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia.

Per il comune etrusco, che aveva aggregato le altre realtà del comprensorio, la parziale consolazione che il capoluogo marchigiano è stato scelto all’unanimità dalla Commissione.