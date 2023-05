Tarquinia, conclusa la diciassettesima edizione di “Pagine a colori” • Terzo Binario News

Con la chiusura della mostra delle illustrazioni a palazzo Bruschi Falgari, si è conclusa la 17esima edizione di “PAGINEaCOLORI”, il festival della letteratura e delle arti visive dedicato quest’anno al vento e ai suoi molteplici significati. L’esposizione, nelle nuove sale della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, ha avuto un’ottima affluenza di visitatori ed è stata molto apprezzata, anche per merito degli studenti del terzo anno del liceo classico dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”, che hanno curato le visite guidate dedicate alle scolaresche. “Questi mesi – afferma la direttrice artistica Roberta Angeletti – hanno evidenziato il consenso delle persone ai tanti eventi in programma, dagli spettacoli teatrali agli incontri con autori e intellettuali, fino ai laboratori didattici, e la necessità di continuare a percorrere la via della qualità artistica. Un festival inclusivo, quindi, che si è aperto alla partecipazione a un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo e che ha instaurato con la comunità tarquiniese un rapporto molto stretto, grazie alla collaborazione con le scuole, l’IC “Ettore Sacconi” e l’IISS “Vincenzo Cardarelli”, le associazioni locali, come il Centro sociale anziani e Centro di aggregazione giovanile (CAG), e le istituzioni, Regione Lazio e soprattutto il Comune di Tarquinia, con cui mi auguro si possa continuare insieme anche il prossimo anno, quando “PAGINEaCOLORI” compirà 18 anni”. Nelle prossime settimane sul blog del festival saranno pubblicati nuovi materiali multimediali: video letture e un podcast degli studenti dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”, e le video interviste agli anziani realizzate dal CAG di Tarquinia sulla tematica del vento. “Prodotti che arricchiranno ulteriormente il nostro spazio nel web di contenuti – sottolinea Roberta Angeletti -, in attesa di costruire il nuovo sito internet. Un progetto a cui lavoreremo nei prossimi mesi e che andrà ad affiancare i nostri canali social nell’edizione 2023-2024”. Infine, nell’ambito di una sempre maggiore apertura verso nuove realtà, “PAGINEaCOLORI” collaborerà con l’Italian Children’s Writers Association (ICWA), l’associazione degli scrittori italiani per ragazzi professionisti e soci sostenitori composti da aspiranti scrittori, autori esordienti, e persone appassionate della letteratura per l’infanzia, che organizzerà a Tarquinia dal 7 al 9 luglio un corso rivolto a insegnanti, educatori, aspiranti scrittori over 18 con lezioni teoriche e pratiche dedicate alla scrittura creativa, all’editing, alla lettura ad alta voce e al mercato editoriale dell’infanzia. “Un’iniziativa che costituisce un ulteriore traguardo di crescita per il festival – conclude la direttrice artistica -. “PAGINEaCOLORI” dilata i suoi confini per diventare una manifestazione non più racchiusa in pochi mesi ma continuativa in ogni periodo dell’anno. Per tutte le informazioni sul workshop è possibile visitare il link https://www.icwa.it/icwa-summer-school-dal-7-al-9-luglio-tre-giorni-di-formazione-sulla-letteratura-per-ragazzi/”. Il festival “PAGINEaCOLORI” è organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia (assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”), della Regione Lazio (Laziocrea) e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile (Cag) di Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia.

