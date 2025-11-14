Tarquinia, Avs Lazio interviene sulla revoca della delega all'assessora Calzolari • Terzo Binario News

Danilo Cosentino, Segretario regionale Sinistra Italiana Lazio, interviene sul ritiro della delega all’assessora Monica Calzolari, da parte del sindaco di Tarquinia.
“Durante il consiglio comunale di Tarquinia tenutosi ieri, il Sindaco Sposetti ha comunicato
all’aula la decisione di ritirare la delega all’assessora Monica Calzolari, adducendo come
motivazione la sopravvenuta mancanza di fiducia. Questa mancanza di fiducia, aveva
precedentemente spiegato il Sindaco a mezzo stampa, consiste nel contraddittorio politico
interno alla maggioranza, scaturito dal non allineamento su alcuni temi, del rappresentante di
AVS in Consiglio, il nostro Consigliere Piero Rosati. Sinistra Italiana, non procederà d’accordo
con Monica Calzolari e Piero Rosati alla costatazione di eventuali irregolarità di un atto che di
fatto non motiva il ritiro di una delega assessorile e che è stato “usato” per estromettere dalla
maggioranza un Consigliere, ma occorre a questo punto fare una riflessione politica su
quanto avvenuto a Tarquinia.
La composizione di una coalizione prevede al proprio interno un insieme di anime e
dinamiche politiche dalle sensibilità differenti. Ed è dall’unione di queste forze, dalla loro
collaborazione e dagli equilibri interni che può scaturire una buona amministrazione e la
prospettiva di spingere le varie componenti politiche a portare avanti un progetto più ampio.
Pensare che una coalizione di area progressista preveda un partito solo al comando e una
pletora di yes men non è una via praticabile, non è un atteggiamento democratico, non è una
politica rispettosa dell’elettorato.
Sinistra Italiana (AVS) considera chiusa l’esperienza in maggioranza nell’amministrazione
attuale di Tarquinia e continuerà a fare una politica coerente con il proprio mandato politico
ed elettorale, in opposizione, al fianco del nostro Consigliere comunale Piero Rosati, del
circolo territoriale di Sinistra Italiana Tarquinia e, ringraziandola del lavoro svolto, all’ex
assessora Monica Calzolari che ha svolto la sua delega con grande passione e responsabilità”.