Tarquinia, Avs Lazio interviene sulla revoca della delega all'assessora Calzolari • Terzo Binario News

Danilo Cosentino, Segretario regionale Sinistra Italiana Lazio, interviene sul ritiro della delega all’assessora Monica Calzolari, da parte del sindaco di Tarquinia.

“Durante il consiglio comunale di Tarquinia tenutosi ieri, il Sindaco Sposetti ha comunicato

all’aula la decisione di ritirare la delega all’assessora Monica Calzolari, adducendo come

motivazione la sopravvenuta mancanza di fiducia. Questa mancanza di fiducia, aveva

precedentemente spiegato il Sindaco a mezzo stampa, consiste nel contraddittorio politico

interno alla maggioranza, scaturito dal non allineamento su alcuni temi, del rappresentante di

AVS in Consiglio, il nostro Consigliere Piero Rosati. Sinistra Italiana, non procederà d’accordo

con Monica Calzolari e Piero Rosati alla costatazione di eventuali irregolarità di un atto che di

fatto non motiva il ritiro di una delega assessorile e che è stato “usato” per estromettere dalla

maggioranza un Consigliere, ma occorre a questo punto fare una riflessione politica su

quanto avvenuto a Tarquinia.

La composizione di una coalizione prevede al proprio interno un insieme di anime e

dinamiche politiche dalle sensibilità differenti. Ed è dall’unione di queste forze, dalla loro

collaborazione e dagli equilibri interni che può scaturire una buona amministrazione e la

prospettiva di spingere le varie componenti politiche a portare avanti un progetto più ampio.

Pensare che una coalizione di area progressista preveda un partito solo al comando e una

pletora di yes men non è una via praticabile, non è un atteggiamento democratico, non è una

politica rispettosa dell’elettorato.

Sinistra Italiana (AVS) considera chiusa l’esperienza in maggioranza nell’amministrazione

attuale di Tarquinia e continuerà a fare una politica coerente con il proprio mandato politico

ed elettorale, in opposizione, al fianco del nostro Consigliere comunale Piero Rosati, del

circolo territoriale di Sinistra Italiana Tarquinia e, ringraziandola del lavoro svolto, all’ex

assessora Monica Calzolari che ha svolto la sua delega con grande passione e responsabilità”.

