Ufficiale, Trani entra in maggioranza a Ladispoli • Terzo Binario News

Le vvoci si rincorrevano da giorni, oggi la conferma

“Cresce la squadra che sostiene il Sindaco Alessandro Grando. E’ ufficiale: il Consigliere comunale Eugenio Trani entra in maggioranza, col suo Gruppo Consiliare Verso Ladispoli per il Terzo Polo.

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia”, dichiara Trani in una nota. “La mia decisione è la conseguenza di un percorso di collaborazione reciproca iniziato tre anni fa. Sono contento del passo che sto compiendo, convinto che l’Amministrazione abbia lavorato bene e dunque meriti il mio/nostro sostegno.

Darò il mio contributo per continuare il buon lavoro svolto finora e mi impegnerò per provare a offrire un’ulteriore spinta all’Amministrazione, sempre pensando all’interesse della nostra amata città e della cittadinanza tutta”.

Il consigliere ha richiamato anche il clima di confronto costruttivo che ha contraddistinto i lavori consiliari negli ultimi anni, pur partendo da posizioni diverse.

“Il Gruppo Verso Ladispoli per il Terzo Polo ribadisce dunque gratitudine al Sindaco Grando e alla Maggioranza per la fiducia accordata, assicurando piena disponibilità e impegno nel percorso”, conclude.

“L’ingresso del Consigliere Trani in maggioranza è la naturale evoluzione di un rapporto di collaborazione, di condivisione di alcuni obiettivi durante questi anni”, dichiara da parte sua il Sindaco Grando, che sottolinea: “La maggioranza si rafforza, cresce, anche in ottica futura: questo è un segnale molto importante. Eugenio – continua – entra con la sua esperienza, professionalità, con il suo bagaglio di conoscenza, avendo già ricoperto numerosi ruoli all’interno dell’Amministrazione. Si occuperà di alcuni settori in particolare, tra cui quello dei Tributi e il progetto Dopo di noi. Gli auguro di cuore buon lavoro, sono certo che farà bene”, conclude il primo cittadino”.