Tamponi di autodiagnosi nelle farmacie Caerite di Cerveteri a prezzi calmierati - Terzo Binario News

“A seguito della forte e continua richiesta di questi ultimi giorni, con la Multiservizi Caerite abbiamo acquistato una grande quantità di tamponi di autodiagnosi al COVID-19.

Per venire incontro alle necessità di tutti, li troverete in vendita al prezzo calmierato di 14,90 € in tutte le farmacie comunali.

Nel recarsi in farmacia si raccomanda di osservare correttamente la fila e di rispettare le distanze interpersonali con le altre persone in coda”.

Alessio Pascucci

ATTENZIONE: come avrete visto i contagi stanno aumentando a dismisura, vi invito a prestare tutte le attenzioni possibili, soprattutto nei giorni di festa.