Tamponi al Santa Maria della Pietà: le mosse per decongestionare il traffico - Terzo Binario News

“La postazione dei “tamponi drive-in” all’interno del Santa Maria della Pietà, se pur utilissima e necessaria per contrastare la pandemia di Covid-19, ha creato negli scorsi giorni notevoli disagi a tutta la viabilità del quadrante. Il Municipio XIV, in questa delicata fase, sta collaborando con la Asl Roma 1 e Regione Lazio proponendo possibili accorgimenti al fine di ridurre i disagi per i cittadini”. Così Alessandro Volpi, consigliere M5s di Monte Mario.

“È notizia di oggi (ieri, ndr) la valutazione da parte della Regione della possibilità di aumentare il numero delle sedi in grado di effettuare tamponi drive-in in modo da decongestionare quelle già attive. Abbiamo nel frattempo già messo in campo alcune iniziative per limitare i disagi: la Polizia locale sta presidiando con pattuglie l’ingresso del fornice del San Filippo Neri dirottando le persone in attesa del tampone su via Barellai, in modo da formare una fila ordinata su una strada a bassa percorrenza”.

“Atac ha momentaneamente modificato il percorso delle linee con capolinea alla stazione del San Filippo Neri. Gli autobus in partenza dal capolinea deviano su via Trionfale, mentre quelli in arrivo percorrono normalmente via Di Mattei. Ci aspettiamo delle risposte concrete per limitare i disagi di tutti i residenti del nostro Municipio. Stiamo vivendo momenti difficili e serve la collaborazione di tutti. Continueremo a lavorare per migliore sempre di più il servizio offerto riducendo i disagi per la cittadinanza”.