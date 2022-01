Tajani attacca Letta: “nessun veto, sul Colle dichiarazioni illiberali e antidemocratiche” - Terzo Binario News

Sono delle dichiarazioni di fuoco quelle che Antonio Tajani, uno dei leader di Forza Italia dopo il Presidente Silvio Berlusconi, ha riservato per Enrico Letta, Segretario Nazionale del Partito Democratico, che nelle scorse ore aveva posto un netto e irreversibile veto su ogni nome proposto dal centrodestra per il nuovo Presidente della Repubblica.

“Che si sostenga un principio secondo il quale chi proviene dal centrodestra non possa avere incarichi istituzionali è illiberale e antidemocratico – tuona Tajani – non ci sono cittadini di serie A e serie B nella Repubblica italiana, siamo tutti uguali. Noi non poniamo veti e non vogliamo vengano posti veti. Si può discutere, parlare, ma ci sono frasi che non possono essere accettate perché vanno aldilà delle posizioni politiche. Offriremo delle idee al centrosinistra e vedremo cosa propongono loro. Come forza maggioritaria del paese indicheremo un alto profilo istituzionale che possa garantire unità e rispetto della costituzione”.