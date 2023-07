Swing nei giardini di villa Albani: concerto di beneficenza della Comunità Sant'Egidio di Civitavecchia • Terzo Binario News

“Swing di una notte di mezza estate” alle 20,30 di venerdì 14 luglio ai giardini di villa Albani è il nuovo appuntamento proposto dalla Comunità di Sant’Egidio di Civitavecchia nella suggestiva location di via Terme di Traiano, protagonisti gli Exafonix. Si tratta di un concerto di beneficenza il cui ricavato andrà a sostenere il progetto “Il Giardino dei Giusti”.

Gli Exafonix nascono nel 2013 con la voglia di sperimentare l’agilità e le potenzialità del gruppo vocale. Sulla scia della grande tradizione internazionale dei gruppi a cappella, dai Pentatonix ai Voctave statunitensi, dai Swingle singers ai king’s singers europei, fino ai nostrani Neri per caso, il progetto musicale degli Exafonix prevede di spaziare in tutti i generi musicali con grande voglia di sperimentare e di valorizzare l’armonia vocale, ma anche le peculiarità delle singole voci del gruppo. Perché Exafonix? Capita di cantare in 6, ma “Exa” non è un riferimento numerico. Piuttosto allude al progetto artistico, che si prefigge di produrre il più spesso possibile un exaggerated sound!

Gli Exafonix nel 2014 hanno partecipato al Salerno Festival, dal 2015 aderiscono all’A.R.C.L. (Associazione regionale cori del Lazio) e alla F.E.N.I.A.R.C.O. (Federazione nazionale italiana cori), nel dicembre 2016 hanno conseguito il Diploma Golden in occasione del XXIV International Competition Chorus Inside Advent. Sin dall’anno della loro fondazione sono invitati a numerose e prestigiose rassegne corali e si esibiscono in concerti presso locali, club musicali, chiese, palazzi comunali, nonché presso ospedali e istituti benefici.