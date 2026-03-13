Svelati i carri dei Rioni della 63esima Sagra dell’Uva e del Vino di Cerveteri • Terzo Binario News

Ieri pomeriggio al Granarone l’apertura delle buste alla presenza del Sindaco Gubetti, degli Assessori Parroccini e Cennerilli e dei Rionali

Ieri pomeriggio all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, insieme all’Assessore ai Rapporti con i Rioni Manuele Parroccini e all’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli, hanno aperto le buste contenenti le scelte dei Rioni di Cerveteri per la sfilata dei carri allegorici per la 63esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Un passaggio fondamentale in vista di quello che da oltre mezzo secolo rappresenta l’evento maggiormente legato alla tradizione di Cerveteri e tra i più attesi dell’intero Litorale.

“Tema della sfilata di quest’anno, ‘Il mondo in festa: viaggio tra i grandi Festival’ – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un tema che abbiamo svelato ai Rioni nel febbraio scorso e al quale tutti hanno risposto con estremo entusiasmo. Lo testimoniano gli orari di consegna delle buste contenenti le scelte di ognuno di loro. Davanti a loro ora ci sono mesi di duro lavoro e di grande impegno, per offrire a Cerveteri e alla nostra Sagra uno straordinario spettacolo di musica, luci, suoni e colori. Buon lavoro a tutti i Rionali!”

In ordine di consegna delle buste, il Rione Casaccia Vignola porterà in scena il Capodanno Cinese, Madonna dei Canneti, direttamente dal Messico, “Dia de Los Muertos”. Festa “Made in Italy” per il Rione Boccetta e il Rione San Pietro, che omaggeranno rispettivamente il Festival della Canzone Italiana di Sanremo e la Notte della Taranta. Vola fino in India invece il Rione Fornace, con “HoliFestival”, mentre il Rione Fontana Morella si cimenterà nel tradizionale “OktoberFest”, la tradizionale e celebre festa della Bavaria. Spazio e libertà ai fiori invece per il Rione Garbatella, con la “Festa del Flor de Madeira”.

“Come prima cosa ci tengo ad esprimere una grande soddisfazione personale per la presenza di tutti i Rioni, compreso il Rione La Fornace che negli ultimi mesi si è ricostituito in maniera attiva ed è pronto ora a tornare a sfilare per la Sagra dell’Uva e del Vino – ha detto Manuele Parroccini, Assessore ai Rapporti con i Rioni del Comune di Cerveteri – lo scorso anno la sfilata dei Carri richiamò un numero di spettatori straordinario e lo spettacolo offerto penso lo ricorderemo ancora per molti anni. Sono certo che anche quest’anno i nostri Rionali lavoreranno per rendere la Sagra dell’Uva e del Vino un evento ancor più memorabile”.

“La Sagra dell’Uva e del Vino è ancora distante diversi mesi ma stiamo già lavorando alacremente per far sì che sia un successo – ha detto Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – come sempre, un mix tra grandi spettacoli, artisti famosi, musica e tradizione con i nostri Rioni. A tutti i Rionali auguro un buon lavoro ed una buona preparazione dei propri carri e delle loro sfilate!”