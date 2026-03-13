Pietro Grasso emoziona Cerveteri davanti a oltre duecento studenti delle scuole medie e tantissimi cittadini • Terzo Binario News

Aula Consiliare del Granarone gremita per il doppio appuntamento con l’ex Magistrato Procuratore Nazionale Antimafia a Cerveteri. Il Sindaco Gubetti: “La sua testimonianza un dono prezioso che conserverò per sempre”

“Una giornata difficile da dimenticare quella vissuta ieri a Cerveteri, nella nostra città, che ancora una volta ha scelto di stare dalla parte giusta, quella della legalità”. A dichiararlo è Elena Gubetti, a margine del doppio incontro pubblico con studenti e cittadini tenutosi all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone con Pietro Grasso, ex Magistrato Procuratore Nazionale Antimafia ed ex Presidente del Senato, protagonista insieme ai Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel maxi processo contro la mafia.

La giornata, organizzata dalla Mondadori Bookstore di Cerveteri insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri, è stata anche occasione per la presentazione del graphic-novel “Da che parte stai?” e di “’U Maxi”, libro-verità sul processo che portò alla sbarra i capi di Cosa Nostra.

“Accompagnare il Presidente Pietro Grasso in questa giornata, che come Amministrazione siamo lieti di aver contribuito ad organizzare, è stato un privilegio immenso – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – oltre alla sua competenza e alla sua infinita caratura umana, ci ha dato modo di riflettere su quel periodo storico drammatico, quello delle stragi di mafia, in cui il nostro Paese è stato ferito, ma non si è mai piegato. Davanti ai nostri giovani e alla città, abbiamo ricordato Falcone e Borsellino e quegli anni terribili in cui la mafia ha tentato di soffocare lo Stato con il sangue. Vedere gli studenti delle nostre scuole ascoltare con così grande attenzione le parole di un uomo che ha messo a repentaglio la propria vita e tutt’oggi vive sotto scorta per il proprio impegno per la legalità è stata la vittoria più bella”.

“Grazie Presidente Grasso per averci donato questa sua testimonianza così importante e sentita – prosegue il Sindaco di Cerveteri Gubetti – una testimonianza prezioso che conserverò con cura come il più prezioso dei doni”.

“Con l’occasione – conclude la Gubetti – ci tengo a ringraziare Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti della libreria Mondadori Cerveteri per il grande lavoro che da sempre svolgono nel promuovere la cultura letteraria ed eventi di tale spessore all’interno della nostra città. Allo stesso modo, ringrazio l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli che ha dato un contributo prezioso all’organizzazione di questo appuntamento davvero memorabile”.

“Come Assessore alla Cultura sono onorata ed orgogliosa di aver ospitato all’interno della nostra Aula Consiliare una personalità di spicco e di rilievo assoluto quale Pietro Grasso – ha dichiarato Francesca Cennerilli – credo che quella proposta ieri, sia la miglior cultura che un Ente pubblico possa garantire alla propria città, ovvero la cultura della legalità e del rispetto delle leggi. Da madre e da rappresentante delle Istituzioni, vedere una Sala così gremita di pubblico, di bambini, di ragazzi anche nell’incontro del pomeriggio è stato davvero emozionante. Proprio come ha detto il Presidente Grasso, spero davvero che loro possano essere quella scintilla, quella fiamma che rimane sempre accesa per una società migliore, più giusta e libera dal puzzo del compromesso e dalla mafia”.