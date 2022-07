Sussulto di Moscherini: esce dal silenzio e accetta il seggio da consigliere a Cerveteri • Terzo Binario News

Il candidato sindaco di centrodestra alle elezioni appena concluse rompe il silenzio annunciando la sua presenza in Aula

Quando venerdì la redazione di Terzobinario ha “punzecchiato” Moscherini sul suo silenzio assoluto dopo la sconfitta elettorale del 26 giugno, erano trascorse esattamente due settimane da quando il candidato sindaco di Cerveteri del centrodestra aveva pubblicato il suo ultimo post sui social.

Due settimane di silenzio tombale: assente dai social, senza alcun comunicato stampa di saluto o ringraziamento ai cittadini e ai suoi candidati.

Neanche 24 ore dopo, Moscherini esce dal torpore e in una nota stampa diffusa ad alcune redazioni del litorale, annuncia di aver accettato il seggio in Consiglio comunale dichiarandosi pronto a svolgere il suo ruolo di opposizione all’Amministrazione guidata da Elena Gubetti.

Un breve comunicato in cui dichiara di aver incontrato presso un locale della città la squadra che lo ha sostenuto alle elezioni insieme agli altri consiglieri comunali eletti nel suo schieramento.

Un’uscita ad orologeria quella di Moscherini, probabilmente anche per togliersi di dosso l’etichetta che lo vede candidato in tanti comuni del litorale (Civitavecchia e Tarquinia prima di Cerveteri) e dimissionario una volta essere stato sconfitto alle urne.

Ora ci sarà da vedere quanto sarà presente nell’assise del Granarone, come e in quale modo farà opposizione a difesa dei voti dei cittadini che lo hanno sostenuto nel primo e nel secondo turno.

Altra incognita, il rapporto con Anna Lisa Belardinelli, e che tipo di opposizione si creerà alla luce dei rapporti fra consiglieri, non sempre in sintonia.

Doveroso però sottolineare come il comunicato sia stato diramato proprio nelle ore successive l’analisi fatta da Terzobinario, che aveva solamente rilevato un dato obiettivo: ovvero che per ben due settimane Moscherini non aveva riservato nemmeno due righe per Cerveteri.

Così come, allo stesso modo, non aveva rilasciato nemmeno una dichiarazione sulla scazzottata verificatasi all’interno del suo comitato elettorale la notte del ballottaggio.

Sicuramente ci saranno novità e aggiornamenti nelle prossime settimane, intanto però c’è da attendere il consiglio comunale di mercoledì 13 luglio alle ore 18:30. Prima assise dell’Amministrazione targata Elena Gubetti. Al quale Moscherini, dopo l’articolo di Terzobinario, ha reso noto ufficialmente che sarà regolarmente presente.