Federico Paris nuovo presidente del Club Rotary Cerveteri Ladispoli • Terzo Binario News

Nella elegante cornice del parco di Villa Desideri, lo scorso 7 luglio 2022 si è tenuta la cerimonia per l’insediamento del nuovo presidente del Club Rotary Cerveteri Ladispoli e il passaggio del “collare” da Margherita Frappa a Federico Paris.

L’evento si tiene ogni anno e caratterizza lo stile rotariano che prevede l’avvicendamento al vertice di ogni club, nell’intento di affermare i valori di integrità, diversità, servizio e amicizia attraverso l’impegno per la promozione umana nel territorio.

La presidenza che si chiude, guidata da Margherita Frappa, è stata caratterizzata dall’impegno del club per il ripristino della coesione sociale all’indomani del periodo più duro per l’emergenza pandemica.

In quel periodo sono stati avviati importanti progetti a favore delle famiglie dei minori ricoverati presso le strutture sanitarie, oltre a una importante attività all’interno del mondo scolastico per il contrasto al bullismo e per l’affermazione dei principi di legalità e rispetto dei valori su cui si fonda la convivenza civile, con il coinvolgimento delle autorità istituzionali, dei rappresentanti delle amministrazioni comunali e dei dirigenti e insegnanti degli istituti scolastici.

La nuova presidenza, affidata alla guida di Federico Paris, si caratterizzerà per l’attenzione verso una maggiore coesione sociale e la promozione dei valori rotariani nel territorio, anche con l’apertura verso nuove partecipazioni e con il coinvolgimento dei protagonisti del territorio per l’affermazione e il consolidamento di reti di relazioni sociali finalizzate alla valorizzazione della sana convivenza civile. In particolare, il nuovo anno sociale sarà caratterizzato dall’attenzione verso di temi di maggiore interesse e nei quali si evidenziano le priorità contemporanee e le emergenze del momento. Tra queste risaltano le conseguenze che derivano dai conflitti internazionali e le nuove emergenze che sono causa di emarginazione e deterioramento dei rapporti umani. Inoltre si avrà particolare riguardo anche al tema della protezione delle persone dalla crescente invasività delle tecnologie informatiche e degli strumenti di acquisizione, gestione e scambio dei dati che espongono gli individui, soprattutto i minori, all’utilizzo improprio e inopportuno delle informazioni sulla loro vita personale.

La squadra che supporterà il nuovo presidente sarà così composta: Santo Fabiano, Vicepresidente; Tommaso Arseni, Segretario; Rosalba Panzini, Prefetto; Roberto Tondinelli, Tesoriere; Margherita Frappa, Past President; Franco Tonini, Commissione Effettivo; Pasquale Cerroni, Commissione Progetti, Tonino Sidoni, Rotary Foundation.