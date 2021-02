SuperEnalotto: oltre 21mila euro con un "5" a Valmontone - Terzo Binario News

Il SuperEnalotto fa tappa a Valmontone, in provincia di Roma, dove è stato realizzato un “5” da 21.750,75 euro nel concorso di giovedì 18 febbraio.

La schedina fortunata, riporta Agipronews, è stata giocata presso il bar Conte in via Casilina 401. Il Jackpot non si arresta avendo toccato quota 110,3 milioni.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.