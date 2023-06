Summer Fest e cabaret a Ladispoli • Terzo Binario News

“Il calendario delle manifestazioni estive di Ladispoli si continua ad arricchire di appuntamenti. In programma non solo musica ma anche spazio al cabaret”. Le parole sono dell’assessore al Turismo, Marco Porro.

“Oltre al Summer Fest – ha continuato Porro – che il 28, 29 e 30 luglio vedrà in piazza Rossellini artisti illustri come Aka 7even, Elettra Lamborghini e Raf e il 25 e 26 agosto in occasione della Festa di Fine Estate i Santi Francesi, vincitori in carica di X Factor, ed una leggenda del rap italiano, Tormento dei Sottotono arriverà a Ladispoli anche un poker di comici che farà divertire grandi e piccoli”.

“Ad aprire Ladispolive – ha proseguito Porro – “Pino e gli Anticorpi”. Il duo, direttamente da Colorado Cafè, si esibirà il 17 luglio. Un altro tris esplosivo invece concluderà la stagione estiva. Il primo weekend di settembre, infatti, sarà dedicato alla comicità irriverente di Dado, Pablo & Pedro e Alberto Farina, rispettivamente 1, 2 e 3 settembre. Tutti gli spettacoli si svolgeranno in Piazza Rossellini e sempre con ingresso libero e senza prenotazione. Il calendario degli eventi si sta continuando a definire per regalare a tutti un’altra bellissima estate da trascorrere a Ladispoli”.