Sulle orme di Pasolini, tantissimi eventi a Fiumicino - Terzo Binario News

In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il Comune di Fiumicino, in collaborazione con la Biblioteca Gino Pallotta di Fregene, la Pro Loco di Fiumicino e Glocal Art Factory/Sandro Polo, organizzerà una serie di eventi su tutto il territorio per ricordare un intellettuale, uomo di cultura, letterato e regista cinematografico unico e straordinario.

Mostre fotografiche, reading letterari, proiezioni di film, gite sui luoghi frequentati da Pasolini e molto altro animeranno un programma di eventi da marzo a settembre, ancora work in progress, presentato oggi in Comune.

Con questi appuntamenti abbiamo voluto ricordare un pezzo della storia di un grande poeta e regista che ha frequentato alcuni luoghi specifici del nostro territorio, come ad esempio Passo della Sentinella, Fiumicino stesso, Maccarese. È noto che le sue grandi opere, scritti e film, raccontarono e resero celebre negli anni ’60 questo angolo di periferia della capitale. Non potevamo non ricordarlo insieme alla Biblioteca Pallotta di Fregene, luogo fondamentale per gli intellettuali del cinema e non solo negli anni 60. Con la proloco di Fiumicino, che svolge una importante funzione culturale e sociale ed ha nel proprio archivio foto e ricordi dello stesso Pasolini, i suoi rapporti con Citti e molte altre personalità. Infine con lo storico dell’arte del nostro territorio Sandro Polo e con il consigliere comunale Angelo Petrillo che ha contribuito ad arricchire il cartellone di eventi.

Tra le varie iniziative, voglio ricordare quella messa in piedi insieme al Centro sperimentale di cinematografia e al Municipio X, che prevede una navigazione sul Tevere da Fiumicino a Fiumara per ripercorrere i luoghi di Pasolini e con proiezioni commentate dei suoi film e una passeggiata all’idroscalo fino al monumento a Pasolini.

Il calendario dettagliato degli eventi è su www.comune.fiumicino.rm.it