A12, annullata la chiusura di stanotte dell'uscita Fregene Maccarese - Terzo Binario News

Confermata invece quella di domani

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Maccarese Fregene, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 9, alle 6:00 di giovedì 10 marzo.

Restano confermate le chiusure notturne della suddetta stazione, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Civitavecchia, nelle due notti consecutive di giovedì 10 e venerdì 11 marzo, con orario 22:00-6:00, per lavori di manutenzione delle opere in verde.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Torrimpietra.