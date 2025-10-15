Sulla A12 chiusure a Civitavecchia Sud e Nord • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella.
Inoltre, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Civitavecchia sud.