Sulla A12 chiude lo svincolo di Santa Severa • Terzo Binario News

Ispezione delle barriere di sicurezza dalle 22 di martedì 3 alle 6 mercoledì 4 dicembre; invece fra mercoledì e giovedì 5 dicembre, con orario 22-6, chiude l’entrata di Maccarese Fregene

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa – Santa Marinella, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma: Cerveteri Ladispoli;

in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia: Civitavecchia sud.

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’entrata di Maccarese Fregene, in entrata verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di entrare a Torrimpietra.