Sulla A12 chiude due notti il tratto fra Civitavecchia Nord e Sud verso Roma • Terzo Binario News

Lunedì 5 e martedì 6 agosto con orario 22-6

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire la rimozione del cantiere sul viadotto “su fosso Infernaccio”, nelle due notti di lunedì 5 e martedì 6 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia nord e Civitavecchia sud, verso Roma.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-per i veicoli leggeri e i mezzi pesanti con massa pieno carico fino a 5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia nord, percorrere la SS1 Aurelia verso Roma e rientrare sulla A12 alla stazione di Civitavecchia sud, per proseguire verso Roma;

-per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate e per gli autobus: uscire allo svincolo di Monte Romano, sulla A12 Roma-Tarquinia, percorrere la SS1 bis via Aurelia e immettersi sulla SS675, seguire le indicazioni per Vetralla e procedere sulla SS2 Cassia, verso Roma.