«Sulla A12 a 100 km/h presso Santa Severa Nord»: la proposta del consigliere di Tolfa Chiavoni • Terzo Binario News

“Sulla A12 massimo a 100 km/h nel tratto che insiste nel comune di Tolfa presso Santa Severa Nord. È la proposta che il consigliere comunale di Tolfa Marcello Chiavoni intende avanzare nell’assise collinare.

Di seguito spiega la ratio della sua proposta: «Considerato che le Regioni possono prescrivere i limiti di velocità sulle vie di comunicazione, considerato che i dati epidemiologici riportano una maggior incidenza di malattie sulla popolazione che vive nei pressi delle grandi vie di circolazione e che l’incidenza deriva anche dalla velocità dei veicoli (> v => presenza di fumo di scarico) e considerando che il comune di Tolfa è interessato dalla presenza dell’autostrada A12 per 8 km che sono limitrofi per circa 5 km all’abitato di Santa Severa Nord, chiedo che il Consiglio comunale invii una richiesta alla Regione Lazio per valutare la possibilità di ridurre la velocità permessa sul tratto comunale, limitando la stessa a non più di 100 km orari in luogo dei 130 km /h attuali.

Chiedo anche che l’ordine del giorno sia discusso al prossimo Consiglio comunale del 16 giugno”.