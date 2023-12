Sue di Cerveteri, dopo l'attacco informatico ecco cosa fare • Terzo Binario News

Il Comune di Cerveteri informa l’utenza che il portale dello Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.), utilizzato per la presentazione telematica delle istanze edilizie, ha subito un disservizio a seguito di un attacco informatico che ha coinvolto diverse piattaforme della Pubblica Amministrazione.

Il Comune di Cerveteri, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 28/09/2023, aveva istituito lo Sportello Unico per l’Edilizia, (S.U.E), operativo attraverso il portale telematico, il quale rappresentava l’unico canale qualificato per l’accettazione delle istanze edilizie a partire dal 16.11.2023.

“Il Comune di Cerveteri” dichiara l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Rurale, Riccardo Ferri, “si trova a fronteggiare un’imprevista interruzione dei servizi online del portale SUE a causa di un attacco informatico che ha interessato diverse piattaforme della Pubblica Amministrazione. Questa situazione straordinaria ha impattato sul normale svolgimento delle attività legate alla presentazione telematica delle istanze edilizie.” “In risposta a questa contingenza, e nell’ottica di garantire il proseguimento delle attività amministrative, abbiamo deciso di adottare misure eccezionali; le istanze relative al S.U.E, verranno accettate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) – comunecerveteri@pec.it- , finchè persisteranno problematiche al sistema informatico”.

Importante sottolineare che nel caso in cui il procedimento fosse già stato avviato attraverso il portale SUE, gliutenti sono tenuti a specificarlo all’interno dell’istanza, fornendo l’indicazione del protocollo e dei riferimenti già acquisiti tramite SUE per la stessa pratica. Questo consentirà una rapida e accurata riallineamento del procedimento una volta ripristinato il portale online.

Tuttavia si avverte l’utenza che a causa del disservizio, che comprende molti servizi dell’Ente tra cui il Protocollo interno dell’Ente, i tempi di evasione delle pratiche potrebbero subire ritardi rispetto ai termini stabiliti dalla normativa vigente.

Continua l’Assessore Ferri :“Vorrei ringraziare la cittadinanza per la collaborazione in un momento di particolare criticità e sottolineare che stiamo facendo il possibile per risolvere tempestivamente la situazione, considerato, anche, che la situazione emergenziale è al di fuori delle responsabilità dell’Ente. Ci impegniamo a informare regolarmente sul ripristino della procedura tradizionale di presentazione delle istanze edilizie esclusivamente attraverso il portale SUE non appena la situazione sarà risolta.”

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invitano i cittadini a seguire i canali ufficiali del Comune di Cerveteri