Donna di Cerveteri aggredita in A1, immagini al vaglio della Polizia • Terzo Binario News

Indagini in corso per scoprire chi abbia accoltellato la 58enne di Cerveteri all’area di servizio Bisenzio Est.

L’uomo ha mirato al petto ma è riuscito soltanto a colpirla alla coscia.

Dopo la corsa all’ospedale di Careggi, per la vittima dell’aggressione stamani le dimissioni dal nosocomio forentino.

Sul posto la Polizia Stradale e personale della Squadra mobile della questura di Firenze che al momento stanno sentendo i presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Ricerche in corso per rintracciare l’uomo. La Polizia non esclude che possa trattarsi di un’aggressione avvenuta in ambito familiare.