Sudore, sofferenza e spalle lussate, ma il Tolfa porta a casa il successo • Terzo Binario News

Vittoria per 2-1 dei collinari contro un ostico Grifone Gialloverde, ora la classifica è meno frustrante

Sangue e sudore, sofferenza e fatica, una spalla lussata ma alla fine per il Tolfa è arrivato un bel successo interno per 2-1 ai danni di un Grifone Gialloverde che non ha mollato di u centimetro, dimostrando di meritare la posizione di classifica.

Nella dodicesima giornata del girone A di Promozione, i biancorossi si sono presentati all’appuntamento vogliosi di vincere, tanto che mister Roberto Macaluso ha messo in campo una formazione a trazione anteriore.

E infatti nei primi 15-20 minuti il pallino del gioco resta in mano ai padroni di casa. Martinelli, la cui gara finirà anzitempo e non per colpa sua, già al 2’ mette dentro un bel pallone che però il portiere ospite Somma intercetta. Al 19’ occasione per i finanzieri con un rimpallo favorevole non sfruttato da Santori.

Due minuti e superparata in volo di De Clementi, che toglie dalla porta un tiro-cross di Lo Scalzo. Però sono i gialloverdi a predominare e infatti arriva il punto del vantaggio al 29’ con Zanzucchi, che sul calcio d’angolo, anticipa tutti e batte sul primo palo De Clementi. Dopo sette minuti la Pacifica esulta perché arriva il gol del pareggio.

A segnarlo è Fagioli dal dischetto, a seguito dell’atterramento in area di Martinelli. Lo stesso numero 9 è impegnato in un duello di sportellate con Santori, che non lesina colpi proibiti, motivo per cui il tecnico viene tolfetano viene ammonito. All’8’ della ripresa, para ancora De Clementi su conclusione bassa di Francucci. Parte opposta e dopo dieci minuti Fagioli Scaglia un rasoterra bloccato da Somma. Il campanello d’allarme per la difesa ospite suona ma non viene colto e infatti al 19’ ecco il 2-1: a sinistra c’è spazio e ci si infila Pasquini in percussione e cross su cui Martinelli arriva puntuale all’appuntamento. Il Grifone ci prova dal limite al 21’ con Aglietti (alto) mentre al 29’, in uno scontro di gioco fortuito, si male Martinelli. Per lui, lussazione alla spalla destra, partita interrotta dieci minuti e trasporto in ambulanza all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Il Tolfa si barrica dietro, rintuzzando gli attacchi ospiti, con De Clementi che vola su una punizione scoccata al 51’. Finisce fuori mister Macaluso per doppia ammonizione, ma è felice lo stesso: «Da allenatore è la prima espulsione che prendo – confessa il tecnico tolfetano – ma preferisco uscire o piuttosto che un giocatore. Sono contento per una prestazione coriacea, di carattere ma anche tecnica contro un undici forte. Nel primo tempo l’inizio è stato buono poi siamo calati e loro hanno segnato. Meglio il secondo temp dove siamo stati più sciolti. Bravo lo juniores Vito Cristiano a subentrare a Martinelli, oltre alla guida dei “senatori” messisi tutti a disposizione con sacrificio. Questo è frutto del lavoro di Matteo Masini e Tonino Carucci che ringrazio. Senza il centravanti, giocherà Miguel Vittorini che lì ha già giocato e bene». Il successo ha fatto salire il Tolfa a quota 18 punti, in una posizione decisamente più consona ai collinari. In testa ci sono Santa Marinella e Pianoscarano con 26 punti, seguono Ostiantica e Grifone a 23, Duepigrecoroma 22. La posizione dei biancorossi è condivisa con Renato Morandi e Pescia Romana, con quest’ultimo avversario di domenica prossima.