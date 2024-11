Libri, venerdì si presenta a Civitavecchia "Cuori nascosti" di Michele Capitani • Terzo Binario News

Il teatro della Fondazione Cariciv a Civitavecchia, in piazza Verdi, venerdì 29 novembre alle 17,30, ospita la presentazione del libro “Cuori Nascosti” di Michele Capitani.

Nel volume edito da Prospettiva Editrice, l’autore traccia una serie di ritratti e di storie di persone che spesso restano “invisibili” al mondo. A dialogare con lo scrittore sarà Maria Zeno, mentre a leggere alcuni brani del libro saranno Carol Villotti e Vera Improta, con intermezzi musicali a cura dei Beiramar. L’iniziativa ha il patrocinio sia della Fondazione che di Spazioliberoblog.

Dalla prefazione di Tea Ranno: “In questi racconti L’Autore ci spalanca mondi sconosciuti, ci apre le porte per le città invisibili eppure compenetrate a quelle dove viviamo quotidianamente: il mondo parallelo del carcere, i matti e le loro emozioni, le vite di adolescenti difficili, l’universo dei senza-dimora, le odissee degli immigrati, ma anche altri: per esempio le donne a cui l’istruzione venne negata da bambine, e che tornano a scuola da adulte combattendo contro tutti, per fare giustizia verso sé stesse.

Come in un denso decamerone dei mondi marginali, l’Autore con delicatezza e intensità ci narra “le storie di Anna, del signor Marcello, di Mirella, di Anita, di Munir, di Vera, Manuela, Vincenzo e di tutti gli altri (…) persone la cui vita potrebbe sembrare priva d’interesse e che invece, posata sulla pagina, acquista dignità e valore, assume quel tanto di atrocità, ma anche di picaresco che la rende assai simile a un romanzo, anzi, talvolta così inverosimile che, se fosse un romanzo, nessuno ci crederebbe.

Storie raccontate con una lingua vivace, sciolta, limpida e commossa – niente giudizi né pregiudizi – perché è un Caronte amoroso quello che ci conduce per queste terre imperfette.. “