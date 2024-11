Saliscendi Futsal Civitavecchia, sprofonda il Santa Severa • Terzo Binario News

Torna sulle montagne russe la Futsal Civitavecchia, il che significa discesa stavolta mentre l’encefalogramma del Santa Severa Futsal appare piatto, visto che neanche stavolta sono arrivati punti. È la fotografia dell’undicesima giornata del girone B di C1, che ha visto le compagini locali soccombere e vedere le posizioni di classifica farsi più complicate.

A Cecchina i nerazzurri hanno perso per 4-3 contro i padroni di casa ma è una sconfitta pesante perché la gara è stata in equilibrio e anche pareggiare sarebbe stato utile. Nel computo generale, sono arrivate la doppietta di Cristian Trappolini e il centro di Matteo Tiberi ma non è bastato al quintetto di Vincenzo Di Gabriele per rimanere agganciato alla zona play-off, ora distante tre lunghezze.

«E dire che nella prima frazione la squadra ha giocato molto bene – sottolinea mister Vincenzo Di Gabriele – nella quale abbiamo fallito quattro occasioni nitide mentre nel finale di tempo due errori individuali ci hanno costretto a chiudere sul doppio svantaggio. Nella ripresa ho provato con il portiere di movimento ma invece di segnare, la gara è andata sul 3-0. A quel punto è scattata la reazione, tanto da pervenire al pareggio a quattro minuti dalla fine. Eravamo riusciti a indirizzare la partita sul nostro piano più congeniale, proprio grazie alla reazione. Il Cecchina ha segnato grazie a un errore di marcatura e ci si è provato fino alla fine ma non è stato sufficiente per ottenere almeno un punto».

Ancora una disfatta per i santaseverini, battuti all’Uliveto per 11-0 dal Bracelli e questo fa sì che rimanga quello zero in classifica nella casella dei punti che pesa come un macigno. La compagine più vicina è il Parma Letale, che in classifica ha 9 punti. La sconfitta dei nerazzurri pesa sulla graduatoria perché arrivata contro una compagine appaiata in classifica con 16 punti. I civitavecchiesi sono rimasti fermi mentre il quintetto dei Castelli è salito a 19 insieme alla Lidense in quarta posizione che al momento vale i play-off. Per sabato, il calendario della dodicesima giornata prevede il ritorno a Borgata Aurelia del Civitavecchia, che ospiterà lo Sporting Club Santos dalle 15 all’Ivan Lottatori. Invece il Santa Severa sarà ospite alla stessa ora, della Vigor Perconti.

Infine, una questione extrasportiva, che finisce nel sociale. Ieri la Futsal Civitavecchia ha siglato un accordo per continuare per altri due anni il rapporto di collaborazione con il Tribunale dei Minori di Roma ai fini del recupero dei ragazzi con reati penali.

«Alessandra Fralleoni è la direttrice del Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità per i minorenni di Roma con la quale stiamo stipulando l'accordo operativo. Questa è l'ennesima azione dimostrativa di una visione della Futsal Academy che va oltre lo sport» fanno sapere dall'Ivan Lottatori, dove ci sono dei ragazzi – in base al precedente accordo biennale ora rinnovato – che già ruotano intorno al sodalizio. Qualcuno giocando, qualcun altro che tenta il reinserimento sociale vivendo l'impianto da dirigente o da manutentore.