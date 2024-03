"Sua Maestà" la pizza di Pasqua di Civitavecchia, successo per l'evento organizzato dalla Pro Loco • Terzo Binario News

Un pomeriggio interessante e coinvolgente all’insegna della tradizione è quello che si è svolto domenica presso il ristorante “Dolce & Salato” promosso dalla Pro Loco Civitavecchia e che ha avuto come protagonista Sua Maestà la “Pizza di Pasqua di Civitavecchia”, il dolce tipico nostrano la cui origine si perde nella notte dei tempi. Presenti il sindaco Ernesto Tedesco e la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco. A fare gli onori di casa la presidente della Pro Loco, Maria Cristina Ciaffi e la lady chef Patrizia Manunza: un binomio perfetto di donne che si spendono per promuovere la città e per creare momenti importanti di aggregazione.

A parlare dello storico prodotto “Made in Civitavecchia” è stato l’esperto storico Enrico Ciancarini che ne ha tracciato la storia; Gigi ha invece raccontato tutta la tradizione legata a questo dolce. Ancora una volta l’eccezionale presidente della Pro Loco, Maria Cristina Ciaffi e il suo staff hanno dato vita a un evento che ha messo al centro la “civitavecchiesità” promuovendo la nostra città, la sua storia e le sue tradizioni. A sfidarsi sono stati quattro civitavecchiesi che si sono messi in gioco facendo ognuno la Pizza di Pasqua di Civitavecchia con la sua ricetta. I “pasticceri” sono stati Fabiana Piermarini, Paride Centurioni, Irene Pasquini, Livio Di Sabatino: mentre liro preparavano l’impasto hanno ciascuno elencato gli ingredienti della propria ricetta. A scegliere la “Migliore Pizza” sono stati tutti i partecipanti che hanno assaggiato le 4 pizze e hanno votato sugli appositi tagliandi della Pro Loco. A vincere è stato Paride Centurioni: a lui spetterà il compito di rappresentare Civitavecchia al Concorso Regionale di Pizze di Pasqua che si terrà a Bagnaia. Molto apprezzato il momento in cui Umberto Nappi, poeta della Pro Loco, ha declamato una sua bellissima poesia in dialetto scritta appositamente per la Pizza di Pasqua civitavecchiese. È stato molto interessante ascoltare il responsabile della Condotta Slow Food, Giorgio Corati, il quale ha motivato l’inserimento della Pizza di Pasqua nell’Arca del Gusto. Al termine dello spoglio dei voti è stato proclamato il vincitore e, dopo le foto di rito, è seguito un piccolo buffet a suon di fette di Pizza di Pasqua con l’abbinamento di salumi e formaggi di qualità. Soddisfatta per l’ottimo esito della manifestazione la presidente della Pro Loco, Maria Cristina Ciaffi.

“Una domenica pomeriggio speciale, con la partecipazione di tanti protagonisti: chi si è messo in gioco per la preparazione, chi ha raccontato e declamato e, non ultimo, i tanti amici presenti – ha spiegato la presidente della Pro Loco, Maria Cristina Ciaffi – un grande ringraziamento a Patrizia Manunza che ci ha ospitato e aiutato nell’organizzazione,

al sindaco Ernesto Tedesco e a Gabriella Sarracco per la loro partecipazione e le belle parole dei saluti iniziali. Ringrazio poi Dorina Muto e Elisabetta Ciciani. Grazie di cuore a tutti”. Molto soddisfatto il sindaco, Ernesto Tedesco: “Ho partecipato con gusto, è proprio il caso di dirlo, all’evento domenicale all’insegna della pizza di Pasqua organizzato dalla Pro Loco cittadina presso il locale Dolce & Salato. Tra cenni storici degli esperti e maestria degli chef, abbiamo scelto la ricetta migliore ma soprattutto reso omaggio ad un dolce unico e fortemente civitavecchiese. Complimenti a Maria Cristina Ciaffi per l’iniziativa”. La presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco dopo essersi complimentato con la presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi e a tutti i 4 concorrenti ha poi evidenziato che: “La Fondazione è sempre vicina a chi promuove Civitavecchia e la civitavecchiesità. È importante trasmettere alle nuove generazioni le tradizioni e l’amore per la nostra città”. Sulla stessa linea lo storico Enrico Ciancarini: “Da Patrizia Manunza a celebrare la nostra pizza di Pasqua. La perfetta organizzazione di Maria Cristina Ciaffi è stata premiata dalla numerosa e preparata platea di intenditori e amanti del nostro dolce pasquale che hanno apprezzato i prodotti presentati. A me è toccata la narrazione storica della Pizza di Pasqua; Gigi Veleno ha raccontato dei gustosi aneddoti e Giorgio Corati ha spiegato quello che si è fatto per valorizzarla – commenta lo storici Enrico Ciancarini – bravi i quattro “pasticceri” in gara che hanno offerto le loro dolci creazioni; complimenti a Paride Centurioni che ha vinto. Grazie al sindaco Ernesto Tedesco e alla cara amica Gabriella Sarracco per loro presenza che testimonia quanto sia importante proseguire sulla strada della valorizzazione del nostro patrimonio gastronomico. Abbiamo iniziato con la zuppa di pesce, poi i biscottini di Natale, domenica la pizza di Pasqua, prossimamente la pizza coperta. Sarebbe bello che l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria e quelle culturali diano vita ad un grande evento dedicato alla gastronomia civitavecchiese come già avveniva tanti anni fa. Un grazie particolare a Massimo Siliani, presenza sempre preziosa. Adesso il prossimo appuntamento è a Bagnaia dall’amico Aldo Quadrani e alla gara delle pizze di Pasqua”.