Strisce blu gratis a Ladispoli fino al 3 maggio - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa che il Sindaco Alessandro Grando ha da poco firmato un’ordinanza che prevede, da oggi e fino al 3 maggio compreso, su tutto il territorio comunale, la sospensione del pagamento sui parcheggi contrassegnati dalle strisce blu, nonché la sospensione delle limitazioni presenti nelle aree di sosta con limitazioni temporali (disco orario).

Questo quanto riportato da una nota del Comune, che già aveva preso un provvedimento di questo tipo. A tal proposito, Grando il 24 marzo scorso spiegava: “In questo momento così difficile in cui chiediamo ai cittadini di rimanere in casa e di limitare gli spostamenti, sarebbe illogico continuare a far pagare il posteggio sulle strisce blu, penalizzando anche tante persone che in questo momento non stanno lavorando a causa del blocco di numerose attività commerciali e produttive. La decisione è stata sottoposta all’attenzione della Giunta e dei Consiglieri comunali, che hanno espresso parere favorevole all’iniziativa”.