Strisce blu a Santa Marinella, le novità tariffarie dal primo maggio - Terzo Binario News

Conclusa la fase sperimentale di gestione dei parcheggi a raso nel Comune di Santa Marinella, la società Santa Marinella Servizi, affidataria del servizio per conto del Comune, recepite le osservazioni della clientela e valutato le zone ed i periodi dove maggiormente utile la rotazione degli stalli, ha rivisto e ottimizzato anche il piano tariffario introducendo nuove agevolazioni per i residenti, per i pendolari e per i villeggianti.

La nuova tariffazione e il conseguente obbligo di acquistare i ticket per sostare sugli stalli blu avrà inizio ufficialmente a partire dal prossimo primo maggio 2022.

Tra le novità introdotte la perimetrazione di tre diverse zone nell’ambito del territorio comunale. In particolare nella Zona 1 o centrale il pagamento della sosta oraria resterà in vigore per l’intero anno solare.

Nella zona 2 definita semicentrale ovvero con caratteristiche di maggiori presenze di veicoli su base stagionale, come nel caso specifico nella frazione di Santa Severa il pagamento dalla sosta oraria sarà limitata al periodo maggio settembre.

Questo di seguito il nuovo sistema tariffario:

Il costo della sosta per i primi 30 minuti sarà di 0,50 centesimi o di un euro per i primi novanta minuti. Dalla seconda alla quarta ora consecutiva di sosta giornaliera la tariffa è di un euro e 50 l’ora con parzializzazione ogni venti minuti.

Il ticket valido un giorno intero ha il costo di 6 euro per le vetture mentre in caso di camper la tariffa sarà invece di 10 euro

È stato anche rivisto il piano degli abbonamenti anche per andare incontro alle esigenze di residenti e in particolare dei pendolari. L’abbonamento mensile e quadrimestrale consentito ai residenti e non, permetterà sosta illimitata in tutte le Zone del Comune di Santa Marinella e Santa Severa al costo di 20 euro mese ridotto a 15 per i pendolari, e di 50 euro per il quadrimestrale.

Introdotta la formula dell’abbonamento valido per i cinque mesi consentito ai non residenti e dunque pensato per i villeggianti che potranno godere di uno sconto durante l’intero periodo estivo

L’abbonamento annuale al costo di 120 euro annui è riservato ai soli residenti mentre quello agevolata concesso agli over 65 sarà ridotto a soli 60 euro.

È stata abolita l’esenzione totale del pagamento per gli over 75 mentre resta in vigore quella per i veicoli elettrici e per i disabili.

Infine è intenzione dell’amministrazione comunale di Santa Marinella istituire in via sperimentale per il periodo dal mese di aprile al 31 ottobre un senso unico in Lungomare Marconi in direzione di marcia Civitavecchia/Roma, con contestuale istituzione di area pedonale, come congiungimento del tratto compreso tra Via Catone e Via Garibaldi lato destro (lato mare), provvedendo consequenzialmente al riposizionamento sul lato a monte degli stalli a pagamento, nonché dei posti per disabili e posti rosa.

Largo Gentilucci sarà interamente riservata agli stalli bianchi, mentre verranno posti stalli blu nell’area ex-fungo.

Di seguito l’elenco completo delle strade ricadenti nelle diverse zone e il piano tariffario.

il Direttore Generale ing. Bartolomeo Bove