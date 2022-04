Strade, il Pincio apre il cantiere su via Terme di Traiano, tra via don Milani e svincolo A12 - Terzo Binario News

Un altro importante pezzo della complessa opera di riqualificazione stradale è partito questa mattina. Si è infatti aperto il cantiere per la sistemazione di via Terme di Traiano, tra l’intersezione con via Don Milani e lo svincolo autostradale.

L’Assessore ai Lavori pubblici, Roberto D’Ottavio, ha rilasciato una breve dichiarazione dopo il sopralluogo effettuato con il Sindaco Ernesto Tedesco e il Presidente del Consiglio comunale Emanuela Mari: “Si tratta di un intervento laborioso, in quanto andrà ad incidere su una superficie superiore ai seimila metri quadrati di asfalto. È un lavoro successivo alla pulizia del cabale di guardia ma è soprattutto la prosecuzione di un riassetto della rete viaria che, in quel quadrante, ha già visto la riqualificazione dell’intero quadrante tra via Apollodoro e via Terme di Traiano”.

“Chiaramente, il recupero di questa arteria non finisce qui ed è previsto, entro fine anno, un altro intervento dal Palazzo giudiziario. Nei prossimi giorni invece, nonostante le difficoltà agli appalti in tutta Italia dovute all’impennata dei prezzi delle materie prime, si comincerà a lavorare sulle strade di altri quartieri: daremo notizia a tempo debito”, conclude l’assessore D’Ottavio.