"Sconcerto infinito per la difficoltà di muoversi in carrozzina per le strade di Civitavecchia" - Terzo Binario News

La lettera di Elena De Paolis: “Basterebbe applicare la legge per l’abbattimento delle barriere architettoniche”

Il mio sconcerto lo unisco a quello di chi, ha difficoltà e o come me, si muove “a quattro ruote” e non intendo in auto!!

Raccolgo il grido silenzioso di tanti che purtroppo non hanno la possibilità di vivere la vita almeno in apparenza simile a quella di tutti.

Sono riuscita a rompere la carrozzina percorrendo strade e marciapiedi cittadini ma che fa….tanti motorini si schiantano e tante auto rompono le sospensioni che sarà mai una carrozzina che si rompe.

Le attività commerciali inibite causa le barriere…e si continua imperterriti a rilasciare permessi ed autorizzazioni senza verificare se ci sia o meno l’abbattimento delle barriere architettoniche (come prevede la legge) che così continuano a crescere invece di diminuire e se occorre un regolamento per sistemare le cose beh…troppa fatica!. La legge per farlo ci sta, occorre solo leggerla ed applicarla.

Ma che ci vuole a chiedere agli esercenti il commercio ed a tutti quelli che hanno attività aperte al pubblico di abbattere le barriere architettoniche nelle proprie attività, non si chiederebbe nulla che la legge non preveda ma forse non sarebbe “politico”, anche se per l’amministrazione sarebbe a costo zero ….l’amministrazione diventerebbe antipatica.

Ho sorriso quando l’altro giorno ho letto un post di Marco su FB che diceva più o meno….”telefono al sindaco e mi faccio fare una ricarica al cellulare visto che non posso entrare dal tabaccaio per farla perché c’è il gradino”….ed ho pensato…. è così…bravo Marco! chiamiamo tutti il sindaco…. forse sarebbe il caso di diventare un tormentone.

Purtroppo sono anni che chiediamo senza riuscire ad ottenere nulla e non dico quello che la legge “potrebbe” permettere ma addirittura quello che la legge “obbliga”! C’è una oceanica ignoranza a tutti i livelli amministrativi….promesse tante…fatti nulli.

Ci siamo battuti come Tavolo Tecnico per l’Agibilità, ci continuiamo a battere, bussiamo ad ogni porta possibile, ci aprono per pietismo per non fare la figura di “quelli che non hanno umanità” ma poi appena giriamo le ruote ci sembra di sentire un “ma che cavolo vogliono questi” anzi qualcuno ce lo dice proprio in faccia e non è bello Beh “questi” chiedono solo i loro diritti, le tasse si pagano come tutti e senza sconti, ma non si può accedere ovunque ..come tutti.

Siamo discriminati e la discriminazione è un reato penale, forse una bella denuncia potrebbe risolvere qualche problemino?? Bene proveremo anche questa!!!

ELENA DE PAOLIS