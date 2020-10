Storia delle Sedie che sapevano la Storia, lo spettacolo degli spettatori - Terzo Binario News

Bellissimo, intrigante, capace di assorbirti totalmente.

Questi, solo alcuni dei commenti rilasciati domenica dai partecipanti all’innovativo format teatrale scritto e diretto da Enrico Maria Falconi ed andato in scena al Teatro Nuovo Sala Gassman.

Partecipanti; in quanto ognuno degli spettatori, a giro da solo in platea, diveniva di volta in volta protagonista di quella “Storia delle Sedie che sapevano la Storia” accompagnato dalla bravura di Flaminia Mancin, Patrizio De Paolis, Floriana Gigli e Simone Luciani, suscitando tante emozioni.