Sterpaglie in fiamme a Tomba di Nerone, i pompieri trovano bombole vuote abbandonate • Terzo Binario News

Altro intervento dei Vigili del Fuoco ai Casali di Torrevecchia

Dalle 13 i pompieri del distaccamento di Monte Mario si sono messi all’opera presso Tomba di Nerone.

C’erano sterpaglie e vegetazione in fiamme ma a preoccupare più di tutti i Vigili del Fuoco è stata la presenza di bombole di gpl abbandonate.

Queste sono state messe in sicurezza e poi si è proceduto allo spegnimento, evitando che le fiamme arrivassero nei pressi delle abitazioni.

Della bonifica si sono occupati la Prociv e i colleghi del distaccamento di Prati.

Successivamente la squadra di onte Mario si è portata in via dei Casali di Torrevecchia dove era presente un ampio fronte di fuoco.

Qui c’è stato l’intervento del Dos, con due ettari di sterpaglie in fiamme, per coordinare il lavoro di mezzi e uomini, con autobotti e pick-up della Prociv e l’elicottero proprio in virtù dell’ampiezza del rogo.