Stazioni di ricarica Enel X nei punti vendita Mondo Convenienza a Civitavecchia e Casilina - Terzo Binario News

Prosegue l’impegno di Mondo Convenienza ed Enel X per promuovere la mobilità elettrica, grazie all’elettrificazione dei punti vendita Mondo Convenienza. Sono state infatti inaugurate le prime due stazioni di ricarica presso il punto vendita di Roma Casilina e gli uffici di Civitavecchia.

Sono state installate nel Lazio le prime due stazioni di ricarica previste dalla partnership, lanciata per attivare 10 hub di ricarica ultrarapida con caricatori HPC (High Power Charging) presso i punti vendita di Mondo Convenienza del Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Abruzzo, Umbria, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, con la possibilità di ampliare la rete di ricarica ultrafast ad altri negozi interessati.

La Stazione Enel X Juice, con una potenza fino a 150 kW e l’innovativo JuiceMedia che combina il servizio di ricarica con quelli di advertising grazie a un pannello digitale, consentirà ai clienti di fare il pieno di energia all’auto in modo rapido e comodo.

“Prosegue il nostro impegno con Enel X a fornire un servizio di ricarica elettrica all’avanguardia e contribuire alla promozione della mobilità elettrica in Italia facendo leva sulla nostra capillare presenza sul territorio. I due nuovi punti di ricarica rappresentano solo il primo importante passo della nostra partnership, che ha come obiettivo l’installazione di 10 stazioni sul territorio nazionale. La partnership consolidata con Enel X rappresenta per noi il primo passo importante nel nostro impegno nella CSR e, in particolare, nel percorso di efficientamento energetico per il Gruppo, che parte dalla mobilità elettrica.” ha dichiarato Dario Carosi, CIO di Mondo Convenienza.

Il piano di installazioni segue Recharge Partner, la formula che Enel X ha studiato per le imprese che vogliono installare infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico nelle proprie aree di parcheggio riducendone drasticamente i tempi per la messa in esercizio, evitando la richiesta di una nuova fornitura. Mondo Convenienza inoltre potrà ottenere un ricavo dai kWh erogati dalle JuicePole e dai JuiceMedia.